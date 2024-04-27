«Реал» сообщил французской федерации, что не отпустит Мбаппе на Олимпиаду

«Реал» не станет отпускать нападающего Килиана Мбаппе на Олимпийские игры в Париже в случае трансфера форварда.
По информации источника, мадридский клуб обсудил это с игроком и уже проинформировал Федерацию футбола Франции.
Футбольный турнир Олимпиады-2024 пройдёт с 24 июля по 10 августа.
Это не Реалу решать, как Мбаппе скажет так и будет.
В Реале будут исполнять любое желание француза.
Если контракт подпишут, то на ближайшие годы Мбаппе буде королём Мадрида, а Перес и остальные будут присмыкаться перед ним.
Это не Реалу решать, как Мбаппе скажет так и будет.
В Реале будут исполнять любое желание француза.
Если контракт подпишут, то на ближайшие годы Мбаппе буде королём Мадрида, а Перес и остальные будут присмыкаться перед ним.
Перес ещё зимой 2022 года орал, что Мбаппе летом перейдёт в Реал и что то не перешёл.
Вот когда сам Мбаппе скажет, что его не будет на олимпиаде, объявят состав без него тогда поверю.
А сейчас какая то очередная жёлтая газетёнка, что то там выдумала и что им верить теперь?
А зная Мбаппе ещё не факт, что он вообще в Реале окажется.
Перес ещё зимой 2022 года орал, что Мбаппе летом перейдёт в Реал и что то не перешёл.
Вот когда сам Мбаппе скажет, что его не будет на олимпиаде, объявят состав без него тогда поверю.
А сейчас какая то очередная жёлтая газетёнка, что то там выдумала и что им верить теперь?
А зная Мбаппе ещё не факт, что он вообще в Реале окажется.