«Реал» сообщил французской федерации, что не отпустит Мбаппе на Олимпиаду

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вчера, 09:23

«Реал» не станет отпускать нападающего на Олимпийские игры в Париже в случае трансфера форварда.

По информации источника, мадридский клуб обсудил это с игроком и уже проинформировал Федерацию футбола Франции.

Футбольный турнир Олимпиады-2024 пройдёт с 24 июля по 10 августа.