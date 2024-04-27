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«Реал» сообщил французской федерации, что не отпустит Мбаппе на Олимпиаду

вчера, 09:23

«Реал» не станет отпускать нападающего Килиана Мбаппе на Олимпийские игры в Париже в случае трансфера форварда.

По информации источника, мадридский клуб обсудил это с игроком и уже проинформировал Федерацию футбола Франции.

Футбольный турнир Олимпиады-2024 пройдёт с 24 июля по 10 августа.

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous ответ AgamagA_______ (раскрыть)
сегодня в 07:58
Специально заскринил эти фантазии))
Жди, скоро тебе опять их покажу)
амурец
амурец ответ AgamagA_______ (раскрыть)
сегодня в 01:25
А про 2010, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023 что не вспоминаеися? Или там Перес все купил
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 01:04
Конечно, только давил на главу УЕФА, что он должен поменять своё мнение. А про 13 год и повторять не хочется.
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 01:01
Барса скоро повторит 5:0, 2:6. Циклически повторяется. Плачущего Мбаппе много увидим.
амурец
амурец ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 22:38
О точно, было такое
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:25
Какая Олимпиада ???
Да он сам не поедет....и так график перенасыщен....
ЧЕ-2024 с 14 июня - 14 июля ...а через неделю Олимпиада...
Incredulous
Incredulous ответ амурец (раскрыть)
вчера в 17:36
Почему дважды? Трижды. Был ещё Суперкубок, с разгромным поражением сине-гранатовых 4:1.
амурец
амурец ответ AgamagA_______ (раскрыть)
вчера в 17:28
Ну и Перес никогда ЗМ не проплачивал
амурец
амурец ответ AgamagA_______ (раскрыть)
вчера в 17:27
Ну в этом сезоне сливки как вы говорите каталонцев дважды в позу бегущего египтянина поставили
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ амурец (раскрыть)
вчера в 17:18
Нисколько.
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ амурец (раскрыть)
вчера в 17:16
Что наблюдали? Какой состав сливок Барселона не громила? Абсолютно любой.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 16:59
Себе же плохо сделает, в таком случае.
амурец
амурец ответ AgamagA_______ (раскрыть)
вчера в 16:26, ред.
Сколько их проплатил Бартомеу?
амурец
амурец ответ AgamagA_______ (раскрыть)
вчера в 16:25, ред.
Мы в этом сезоне наблюдали и на Бернабеу и на Камп Ноу,
амурец
амурец
вчера в 16:23
Или Мбаппе не будет играть на Олимпиаде или не будет играть в Реале (я не расстроюсь) но как сказал Перес так и будет, это вам не Бартомеу и Ляпорта из которых распиаренный гном веревки вил, у Переса это не прокатит, даже у такой звезды как Мбаппе
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 15:19
Стрелки кидаем на болельщиков Барселоны? Как интересно встретят предателя, которого так обзывали сливочные? Обыграть любой Реал под силу Барселоне, даже звёздный галактикос спокойно обыгрывали на Бернабеу.
AgamagA_______
AgamagA_______
вчера в 15:06
Альтернативой отказу отпускать на ОИ может быть золотой мяч - 2024, проплаченный Пересом.
adekvat
adekvat ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 13:16
У него другой девиз " Богаче, Богаче еще Богаче".
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 12:54
Сейчас Мбаппе обидится и раздумает в Реал переходить.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 12:19
Реал делает все правильно - слишком дорогое приобретение.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 11:18
На заборе тоже много чего написано...
Перес ещё зимой 2022 года орал, что Мбаппе летом перейдёт в Реал и что то не перешёл.
Вот когда сам Мбаппе скажет, что его не будет на олимпиаде, объявят состав без него тогда поверю.
А сейчас какая то очередная жёлтая газетёнка, что то там выдумала и что им верить теперь?
А зная Мбаппе ещё не факт, что он вообще в Реале окажется.
rc33d3e3d8dt
rc33d3e3d8dt
вчера в 11:15
Не для того его берут, что бы он на Олимпиаде травму получил.
Incredulous
Incredulous
вчера в 11:01, ред.
Судя по комментариям, судьба Мбаппе больше всего волнует болельщиков Барселоны. Ещё недавно они все возмущались, мол сколько можно новостей о Мбаппе, задолбала уже эта Санта Барбара и т.д. А теперь не одной новости не пропускают про француза и Реал. Понимают, что Мбаппе в составе Реала станет для Барселоны приговором, вот и пытаются хоть как-то укусить, уколоть от безысходности.
Loki Sigurd
Loki Sigurd
вчера в 10:44
Мбаппе все равно будет там играть.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 10:34
Перес ошибается, если думает, что он может приказывать маме Мбаппе. Ахаха
Смотри, чтобы со временем она вообще не заняла президентское кресло Реала))
lotsman
lotsman ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 10:27
Он уже обсудил эту ситуацию с руководством клуба, как пишут в СМИ.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 10:25
Утка чистой воды.
Это не Реалу решать, как Мбаппе скажет так и будет.
В Реале будут исполнять любое желание француза.
Если контракт подпишут, то на ближайшие годы Мбаппе буде королём Мадрида, а Перес и остальные будут присмыкаться перед ним.
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:23
Ну всё, значит не бывать Киле - "Быстрее, Выше, Сильнее"...)
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:21
Реал можно понять! ОИ турнир кратковременный , но травму в игре с молодыми схватить легко
kazakoff
kazakoff
вчера в 10:15
Всё правильно, пускай французы ещё молодёжь растят
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