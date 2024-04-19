ЦСКА отпустит Файзуллаева на Кубок Азии для игроков не старше 23 лет

ЦСКА разрешил полузащитнику сборной Узбекистана принять участие в Кубке Азии для игроков не старше 23 лет. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана Одил Ахмедов.

Мы давно общаемся с ЦСКА насчёт Аббоса. Для нашей сборной U23 это серьёзный турнир и помощь Файзуллаева нам очень нужна. Клуб поговорил с игроком, он присоединится к национальной команде уже в матчах плей-офф. У Узбекистана 23 апреля последняя игра групповой стадии, а 25–26 апреля Файзуллаев должен прибыть в Катар.