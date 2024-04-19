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ЦСКА отпустит Файзуллаева на Кубок Азии для игроков не старше 23 лет

сегодня, 15:55

ЦСКА разрешил полузащитнику сборной Узбекистана Аббосбеку Файзуллаеву принять участие в Кубке Азии для игроков не старше 23 лет. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана Одил Ахмедов.

Мы давно общаемся с ЦСКА насчёт Аббоса. Для нашей сборной U23 это серьёзный турнир и помощь Файзуллаева нам очень нужна. Клуб поговорил с игроком, он присоединится к национальной команде уже в матчах плей-офф. У Узбекистана 23 апреля последняя игра групповой стадии, а 25–26 апреля Файзуллаев должен прибыть в Катар.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Интерес (раскрыть)
сегодня в 18:00
Почитай внимательно на сайте ЦСКА написано,что он уедет ПОСЛЕ. Игры со Спартаком. Или тебе это неважно? Главное во время.......?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ermak6848 (раскрыть)
сегодня в 17:58
ЦСКА в отличие от Зенита не запирает своих. в клетку. Напомнить,как Зенит отозвал Малкома и Клаудиньо из сборной, накануне отборочных матчей. Потом даже санкциям ФИФА. был подвергнут. Но это Зенит и этим все сказано. А ЦСКА понимает, что Аббосу надо расти. Молодцы!
8e4ffhn3zrty
8e4ffhn3zrty
сегодня в 17:27
Пустить надо молодого коня на зарубежные пастбища
ermak6848
ermak6848
сегодня в 17:17
Это будет Хорошая помощь для сборной Узбекистана.
Желаю Успехов и Побед в Кубке Азии!!!
7evtks8djn97
7evtks8djn97
сегодня в 16:59
Правильно ему этот опыт не помешает! А затем и вырастет в цене...
Интерес
Интерес
сегодня в 16:29
Федотов и руководители знают ,что реально ни в чём,кроме Кубка,не участвует,поэтому потеря,считают они,несущественна.А зря...НА матче ЦСКА-"Спартак" это может стать ключевой потерей,ибо именно его нестандартности и технической оснащённости в борьбе с отчаявшимся соперником,делающим ставку на скорость,будет недоставать. Он же не сыграет этот матч,стремительно прибыв в Катар в этот же день.
альсато
альсато
сегодня в 16:08
а, что были варианты не отпустить?))))))
cdxkrx3jc9tg
cdxkrx3jc9tg
сегодня в 16:04
Международная практика игроку не помешает.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 16:04
Азиатская звёздочка растёт...
rejbuaa242hq
rejbuaa242hq
сегодня в 16:03
Международная практика игроку очень не помешает.
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