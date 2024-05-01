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Кондратов: «Сегодня Юран попрощается с командой. Обид ни у кого нет»

вчера, 15:31

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов сообщил, что сегодня бывший главный тренер нижегородцев Сергей Юран попрощается с командой.

Сегодня Сергей Николаевич попрощается с командой. Нужно было дать игрокам отдохнуть пару дней. Сами понимаете, что психологическая обстановка не самая простая. Сегодня команда выходит, и Сергей Николаевич попрощается с ней. После чего начнётся подготовка к «Спартаку». Считаю, что с Сергеем Николаевичем мы расстаёмся друзьями. Так бывает. У нас была потрясающая осень, мы закончили в десятке, весной идём плохо. Поэтому для всех будет лучше встряхнуться. Никаких обид ни у кого нет.

Ранее сообщалось, что «Пари НН» нашёл нового главного тренера.

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НН  Юран Сергей
Источник: sport24.ru
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Scorp689
Scorp689
вчера в 15:46
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