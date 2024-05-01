Кондратов: «Сегодня Юран попрощается с командой. Обид ни у кого нет»

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов сообщил, что сегодня бывший главный тренер нижегородцев попрощается с командой.

Сегодня Сергей Николаевич попрощается с командой. Нужно было дать игрокам отдохнуть пару дней. Сами понимаете, что психологическая обстановка не самая простая. Сегодня команда выходит, и Сергей Николаевич попрощается с ней. После чего начнётся подготовка к «Спартаку». Считаю, что с Сергеем Николаевичем мы расстаёмся друзьями. Так бывает. У нас была потрясающая осень, мы закончили в десятке, весной идём плохо. Поэтому для всех будет лучше встряхнуться. Никаких обид ни у кого нет.