«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе двух сотрудников клуба:

«Манчестер Юнайтед» объявил об изменениях в руководстве клуба.
Временный генеральный директор Патрик Стюарт и финансовый директор Клифф Бэти решили покинуть МЮ по окончании сезона. Жан-Клод Блан будет гендиректором до прихода Омара Беррады 13 июля. Бэти в должности сменит Роджер Белл.
Надеялся зайти и прочитать, что это Эрик Тен Хаг и какой-нибудь из Глейзеров. А тут ноунеймы. Новость, абсолютно не заслуживающая внимания.
Надеялся зайти и прочитать, что это Эрик Тен Хаг и какой-нибудь из Глейзеров. А тут ноунеймы. Новость, абсолютно не заслуживающая внимания.