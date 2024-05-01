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ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе двух сотрудников клуба

вчера, 00:52

«Манчестер Юнайтед» объявил об изменениях в руководстве клуба.

Временный генеральный директор Патрик Стюарт и финансовый директор Клифф Бэти решили покинуть МЮ по окончании сезона. Жан-Клод Блан будет гендиректором до прихода Омара Беррады 13 июля. Бэти в должности сменит Роджер Белл.

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Все комментарии
allemz
allemz ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 13:34
К твоему незнанию, именно топ-менеджеры операционного звена дают основной результат. Точно новость не заслуживает внимания?
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 09:05
«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе двух сотрудников клуба:

Надеялся зайти и прочитать, что это Эрик Тен Хаг и какой-нибудь из Глейзеров. А тут ноунеймы. Новость, абсолютно не заслуживающая внимания.
Marat8686
Marat8686
вчера в 08:38
Лёд тронулся 😁
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 07:53
Пойдёт на пользу или станет ещё хуже?...
wprxvz3t53pg
wprxvz3t53pg
вчера в 07:21
Работали плохо и вежливо выставлены вон.
a7gu5hxnu8dc
a7gu5hxnu8dc
вчера в 07:03
Круговорот околофутбольных дельцов вещь бесконечная
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 04:53
Прямо как в Спартаке текучка.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 01:11
прекрасно
Гость
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