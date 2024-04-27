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Точилин — об уходе из «Сочи»: «Бессмысленно идти на очередной круг»

вчера, 11:03

Экс-главный тренер «Сочи» Александр Точилин поделился воспоминаниями о работе в клубе, а также рассказал об уходе из команды.

Сегодня мало кто помнит, как всё начиналось. Клуб-то в 2015-м создали с нуля! За шесть дней до старта чемпионата! У нас не было ни стадиона, ни базы, ни игроков. Ни-че-го! Но за два года вывели петербургское «Динамо» в ФНЛ. А дальше ещё за два — в Премьер-Лигу.

Хотя перед нами никто не ставил задачу уже в 2019-м пробиться в РПЛ. В сезоне-2017/18 заняли шестое место. Когда клуб переехал в Сочи, нацеливались показать результат не хуже. Затем поняли — способны замахнуться на большее. Чтобы повысить в городе интерес к футболу, решили бороться за место в стыках. Но и этот барьер перепрыгнули.

До сих пор в «Сочи» работают люди, с которыми мы девять лет назад стояли у истоков создания клуба. Генеральный директор Дмитрий Рубашко, его заместитель Андрей Орлов, тренер вратарей Дмитрий Бородин, массажист, администратор, водители...

Окончательно ли и бесповоротно я попрощался с «Сочи» в декабре? Да. С руководством сохранили нормальные отношения, просто каждый пошёл своей дорогой. Решение назрело, причём давно. Я уже сам понимал — мы дали друг другу всё, что могли. Для дальнейшего развития надо что-то менять, выходить из зоны комфорта. Бессмысленно идти на очередной круг, цепляясь за какую-то должность, а потом опять, если у кого-то не заладится, становиться исполняющим обязанности, исправлять ситуацию...

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 12:33
попробуй, Александр, ещё раз !
в ФНЛ жизнь своеобразная и интересная !
Scorp689
Scorp689
вчера в 11:58
Слишком много тренеришек развелось...
vxqw7sza6aqt
vxqw7sza6aqt
вчера в 11:46
Точилин не тренер для Премьер-Лиги.
Вещий
Вещий
вчера в 11:22
Ну как говориться не судьба...
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:18
Правильно Саша, тем более начало следующего круга ожидается с более низкой точки...)
y478z3x77zjz
y478z3x77zjz
вчера в 11:12
Пусть попробует теперь найти другую команду из Премьер-Лиги, но скорее всего придется в ФНЛ идти тренировать.
Гость
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