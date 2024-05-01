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Заир-Эмери — второй по молодости игрок, вышедший в основе на матч 1/2 ЛЧ

вчера, 22:30
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Полузащитник ПСЖ Уоррен Заир-Эмери стал вторым по молодости игроком, вышедшим в стартовом составе на матч 1/2 финала Лиги чемпионов (18 лет 54 дня).

Моложе был только бывший хавбек «Шальке» Юлиан Дракслер (17 лет 226 дней — в игре с «Манчестер Юнайтед» в мае 2011 года).

На третьем месте находится нападающий Килиан Мбаппе, который вышел в составе «Монако» на поединок с «Ювентусом» в мае 2017-го в возрасте 18 лет и 134 дней.

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Все комментарии
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сегодня в 04:41
По сравнению с Дракслером он старик.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:51
удачи и здоровья!
интересно через 5 лет кем он станет))
drug01
drug01
вчера в 22:46
Второй в 18 лет это просто супер! Только удачи пожелаем...
Гость
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