Заир-Эмери — второй по молодости игрок, вышедший в основе на матч 1/2 ЛЧ

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вчера, 22:30

Полузащитник ПСЖ стал вторым по молодости игроком, вышедшим в стартовом составе на матч 1/2 финала Лиги чемпионов (18 лет 54 дня).

Моложе был только бывший хавбек «Шальке» Юлиан Дракслер (17 лет 226 дней — в игре с «Манчестер Юнайтед» в мае 2011 года).

На третьем месте находится нападающий Килиан Мбаппе, который вышел в составе «Монако» на поединок с «Ювентусом» в мае 2017-го в возрасте 18 лет и 134 дней.