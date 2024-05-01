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Винисиус — самый результативный игрок в ЛЧ за последние три сезона

вчера, 01:23

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор сделал дубль в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (2:2).

Бразилец является самым результативным футболистом турнира за последние три сезона (31 очко по системе «гол+пас», 16+15).

На втором месте находится Килиан Мбаппе (ПСЖ — 28, 21+7), на третьем — Роберт Левандовски («Барселона» — 25, 21+4). Замыкают первую пятёрку Эрлинг Холанд («Манчестер Сити» — 23, 21+2) и Карим Бензема, ранее выступавший за мадридский «Реал» (22, 19+3).

Также Винисиус записал на свой счёт 81 гол за мадридскую команду во всех турнирах. Он забивает не менее 20 мячей третий сезон подряд.

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88 ответ rmrmrml (раскрыть)
вчера в 10:18
На лавку
Capral
Capral
вчера в 10:04
Черная жемчужина, по другому не скажешь!!! Не представляю, как Бавария будет с ним справляться.
112910415
112910415
вчера в 09:51
беречь его, характер ему исправлять и не давать его в обиду Мбаппе !
Фиш 4
Фиш 4 ответ rmrmrml (раскрыть)
вчера в 09:47
Гусары, молчать!
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 09:01
Вини красава,тащит Реал !
Конкурс бот
Конкурс бот
вчера в 09:00
Болот Сарбанов, Babcha, vitechechek, Fahrenheit_66 больше всех вчера набрали очков в Соккер-Мании - 40. Поздравляем! Лига чемпионов 2023/2024
adb26v5eqjas
adb26v5eqjas
вчера в 08:58
Талантливый игрок,новое поколение наступает,таким как Бензема и Левандовский
shlomo2
shlomo2
вчера в 08:07
Молодца... но еще не вечер, как говориться... возможно он еще улучшит показатели свои.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Attaccante_55 (раскрыть)
вчера в 07:20
Здравствуйте. Приняли меры.
Scorp689
Scorp689
вчера в 06:28
Какие имена, какие футболисты... Уже легенды...
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 06:04
Анчелотти придется думать00
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 05:52
Кто-то должен быть в лучших...
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 04:50
Очень неплохо. Ещё бы над характером поработать, тогда вообще...
rmrmrml
rmrmrml
вчера в 02:04
вот и вопрос: куда вставлять мбаппе?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 01:41
шикарный игрок с непростым характером))
Варвар7
Варвар7
вчера в 01:25
То ли ещё будет - Вини себя ещё покажет...
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