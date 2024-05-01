Винисиус — самый результативный игрок в ЛЧ за последние три сезона

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вчера, 01:23

Нападающий «Реала» сделал дубль в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (2:2).

Бразилец является самым результативным футболистом турнира за последние три сезона (31 очко по системе «гол+пас», 16+15).

На втором месте находится Килиан Мбаппе ( ПСЖ — 28, 21+7), на третьем — Роберт Левандовски («Барселона» — 25, 21+4). Замыкают первую пятёрку Эрлинг Холанд («Манчестер Сити» — 23, 21+2) и Карим Бензема, ранее выступавший за мадридский «Реал» (22, 19+3).

Также Винисиус записал на свой счёт 81 гол за мадридскую команду во всех турнирах. Он забивает не менее 20 мячей третий сезон подряд.