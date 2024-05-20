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Джикия: «Меня очень устроил момент прощания со мной, как это проходило»

вчера, 11:56

Защитник «Спартака» Георгий Джикия сообщил, что доволен тем, как клуб с ним попрощался.

Во-первых, я всем доволен. Во-вторых, мне никто ничего не должен и не обязан. А в-третьих, меня очень устроил момент прощания со мной, как это проходило. Мне было очень приятно. Если возвращаться к тому, как прощались с капитанами, это уже история, и я всех уважаю. Не могу рассуждать и не имею на это права, потому что я как минимум не был в раздевалках, когда происходили какие-то моменты. А то, что я уважительно отношусь к капитанам, ветеранам и прочее, — факт.

Джикия выступал за «Спартак» с зимы 2017 года. На его счету 215 матчей, 5 голов, 11 результативных передач и 54 карточки (52 жёлтых и 2 красных). В составе «красно-белых» 30-летний россиянин выиграл РПЛ, а также Кубок и Суперкубок России.

18 мая «Спартак» объявил об уходе Джикии.

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Все комментарии
альсато
альсато ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 15:58
Я еще с Георгием не общался (тет на тет)))))
Варвар7
Варвар7 ответ альсато (раскрыть)
вчера в 15:51
Пока мы с Вами не залезли в "дебри" - резюмируем - прощание (расставание) бывает разным, а насчёт перечисленных Вами и глубоко уважаемых мной спартаковцев , так на этот вопрос - ответ в посту самого Джикии...
альсато
альсато ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 15:26
Вы правы в одном-рыба ищет где глубже, а человек где-в данном случаи не подходит...Жора (от пят до макушки) Спартаковец!...+ капитан!...ничего не напоминает?....есть спортивная составляющая, а есть-человеческая...так вот ...человеческая-это когда не провожают, а участвуют (после стольких лет правдой служившего) в дальнейшей судьбе.....п.с...я многого не знаю за Спартак!...просто реагирую на вывеску!)))))...Если Георгий не в обиде (по его словам)-значит хорошо!...но ведь я знаю за Пятницкого, Аленичего, Тихонова, Титова и т.д....
Варвар7
Варвар7 ответ альсато (раскрыть)
вчера в 14:52, ред.
Но и Вы знаете , что бывает по всякому - даже не применительно к данному конкретному случаю , например - когда долго колебался , уходить не уходить а тут раз и само так сложилось, что уход самое оптимальное, или когда всё "обрыдло" и расставание только "за счастье", или например хочешь уйти а тебя удерживают какие то обязательства, зачастую даже не юридического , а морально - этического свойства и когда это разрешается, то уходишь со спокойной душой, да мало ли , что у каждого по разному и у разных людей отношение к расставанию - сугубо индивидуально...
альсато
альсато ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 14:16
если по Станиславскому-НЕ ВЕРЮ!))))...и Вы ведь точно знаете, что я-ПРАВ!!!
Варвар7
Варвар7 ответ альсато (раскрыть)
вчера в 13:45
Во всяком случае Жору всё устроило - по его же словам - он всем доволен, ему не кто не должен и не обязан и ему сам факт прощания был приятен... Было бы иначе(учитывая его темперамент ) , он бы высказался по другому или по крайней мере промолчал....
альсато
альсато ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 13:05
Такого не бывает!...само прощание ( не прощение)..не бывает с чистым сердцем!
112910415
112910415
вчера в 12:10
за всё спасибо, Георгий !
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:01
Это хорошо когда прощаешься "с чистым сердцем"!
nus466g6gtzj
nus466g6gtzj
вчера в 11:59
Главное чтобы все остались довольны,в том числе и Жорик
Гость
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