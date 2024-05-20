Джикия: «Меня очень устроил момент прощания со мной, как это проходило»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия сообщил, что доволен тем, как клуб с ним попрощался.
Во-первых, я всем доволен. Во-вторых, мне никто ничего не должен и не обязан. А в-третьих, меня очень устроил момент прощания со мной, как это проходило. Мне было очень приятно. Если возвращаться к тому, как прощались с капитанами, это уже история, и я всех уважаю. Не могу рассуждать и не имею на это права, потому что я как минимум не был в раздевалках, когда происходили какие-то моменты. А то, что я уважительно отношусь к капитанам, ветеранам и прочее, — факт.
Джикия выступал за «Спартак» с зимы 2017 года. На его счету 215 матчей, 5 голов, 11 результативных передач и 54 карточки (52 жёлтых и 2 красных). В составе «красно-белых» 30-летний россиянин выиграл РПЛ, а также Кубок и Суперкубок России.
18 мая «Спартак» объявил об уходе Джикии.