Алвеш о победе над «Пари НН»: «Это отражение всей нашей ежедневной работы»

Защитник «Сочи» считает, что счёт в игре 28-го тура РПЛ против «Пари НН» закономерен.

Думаю, результат был логичным. Это отражение всей нашей ежедневной работы. В каких‑то матчах нам не хватало голов, а сегодня мы смогли забить много и победить. Как я всегда говорил, мы полностью сосредоточены на своей работе. Работаем изо дня в день. Мы думаем всегда о следующем матче, следующей тренировке. Поэтому сегодня мы выходили на поле, чтобы выполнить свою работу.

Если не ошибаюсь, мы не забивали только против «Балтики», «Ахмата» и «Факела». В остальных матчах мы играли на победу, забивали голы. Так что забивали и до матча с «ПАРИ НН». Нам не хватало не то что бы голов, а чуточку везения, чтобы побеждать. Где‑то допускали ошибки и не могли добиться нужного результата. Как уже отметил, эта победа и счёт вполне логичны, так как мы заслуживали это. Впереди у нас два важных матча. Мы еще не всё сказали.