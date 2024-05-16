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Семак об игре с ЦСКА: «Матч получился боевым, настоящим кубковым»

вчера, 09:39

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги ответного финального матча Пути РПЛ Кубка России против ЦСКА.

Матч получился боевым, настоящим кубковым, как приучили уже наши игры с «армейцами». Мы старались атаковать, создавать. Соперник оборонялся низким блоком, ждал возможностей для контратаки, чтобы использовать стандартные положения. Мы сегодня выпустили экспериментальный состав, чтобы немножко лучше выглядеть на втором этаже. В предыдущем матче много подавали, было много стандартных положений, но пользы извлечь не смогли. Сегодня, что касается желания и самоотдачи, ребята молодцы, провели очень хороший и качественный матч. Понятно, что состав был экспериментальный, дали возможность меньше сыграть или кому-то вообще отдохнуть в преддверии матча чемпионата. Я доволен игрой команды, заслужили победу. Молодцы! Хотя пенальти — отчасти лотерея, в которой мы оказались сегодня сильнее. Благодарю «армейцев» и спасибо нашей команде за сегодняшний матч. Особая благодарность болельщикам, которые создают атмосферу и подгоняют ребят. Они старались до последних минут атаковать, забить, порадовать забитым мячом.

Для нас чемпионат более приоритетный турнир, естественно. Поэтому мы делаем такую большую ротацию. По поводу «армейцев», думаю, Владимир Валентинович расскажет. Что касается нас, конечно, 1-2 игры через три на четвёртый день сыграть одним составом можно, но если это уже третий матч, конечно, усталость будет накапливаться. Мы всё-таки пытались провести определённую ротацию, чтобы кто-то отдохнул, кто-то сыграл больше в зависимости от того состояния, которое сейчас есть.

Также Семак отреагировал на информацию о штрафах игроков «Зенита» за нерешение чемпионской задачи.

Я вообще говорю о том фоне, что какие-то разговоры, штрафы, что Алексей Борисович заходил в раздевалку — не заходил. Что команда оштрафована — такого даже примерно нет. Это даже как-то антилогично. Потому что если команда выигрывает, она получает какую-то премию, если не выигрывает, не получает. Штрафовать на премию незаработанную — я не понимаю даже, каким образом это возможно.

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Все комментарии
nubom
nubom
вчера в 12:43
"Эскапизм — склонность человека уходить от реальной жизни с ее проблемами и сложностями в безопасный мир фантазий, развлечений и приятных дел. Таким образом он на время отвлекается от тревожных мыслей и негативных эмоций. Эскапизм не считается патологией, часто это естественная реакция на тяжелые или пугающие события"
lotsman
lotsman
вчера в 11:52
О каком боевом матче речь? Никакой особой изобретательностью команды не отличались. Конструктивных действий в атаке не было. Много внимания уделяли подготовительной работе, в середине поля, а за это время игроки соперника сосредотачивали силы в районе штрафной площади. И создать численное превосходство в атакующих действиях было очень сложно. Вендел, Клаудиньо, Сантос и Барриос хорошо играли в середине поля, показывали своё искусство, а проникающих передач, на обострение, ноль. Армейцы вообще не хотели играть остро, в нападение. Они просто держали глухую оборону. Это не боевая игра. Это игра на случай.
альсато
альсато
вчера в 11:46
а вот мне нравится как играет Зенит!....Включаешь трансляцию и по игре-даже сомнений не возникает, что Зеня может проиграть!))))
Интерес
Интерес ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 10:24
Они смотрели фильм "Калигула" и удивлялись сходству с матчем и ситуацией в своей команде.
Судя по интервью Федотова и невразумительному ответу на повторяющийся вопрос о Акинфееве,в ЦСКА обстановка не лучше.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:18
Опять Семак матч не смотрел...
По планшету с Симутенковым сериал зырили.....
Интерес
Интерес
вчера в 10:08
Столь убогого матча смотреть давно не доводилось! Собственно,никакого футбола 80 минут и не было,ибо то,что показали команды,скорее можно именовать АГОНИЕЙ ФУТБОЛА. И к тому же,Семак кривлялся весь матч,а камеры с охотой показывали его недовольство.Теперь делает реверансы и сопернику,и своим "мудесникам кяча".
Матч "Балтика"-"Спартак" на этом фоне выглядел глотком свежего воздуха.Желаю победы в Кубке "Балтике",и остаться в РПЛ.Там последовательно,шаг за шагом,растёт незаурядный тренер, у которого действительно есть будущее.
jw8np68uaesg
jw8np68uaesg
вчера в 09:54
цска выстроил такой автобус, что и сборная мира бы не пробила, какой там боевой матч?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:42
"Молодой человек, допьете, бутылочку не выбрасывайте пожалуйста."

Раньше только такой случай мог свести Зенит и Балтику вместе, а сейчас они встретятся в финале
Гость
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