Семак об игре с ЦСКА: «Матч получился боевым, настоящим кубковым»

Главный тренер «Зенита» подвёл итоги ответного финального матча Пути РПЛ Кубка России против ЦСКА .

Матч получился боевым, настоящим кубковым, как приучили уже наши игры с «армейцами». Мы старались атаковать, создавать. Соперник оборонялся низким блоком, ждал возможностей для контратаки, чтобы использовать стандартные положения. Мы сегодня выпустили экспериментальный состав, чтобы немножко лучше выглядеть на втором этаже. В предыдущем матче много подавали, было много стандартных положений, но пользы извлечь не смогли. Сегодня, что касается желания и самоотдачи, ребята молодцы, провели очень хороший и качественный матч. Понятно, что состав был экспериментальный, дали возможность меньше сыграть или кому-то вообще отдохнуть в преддверии матча чемпионата. Я доволен игрой команды, заслужили победу. Молодцы! Хотя пенальти — отчасти лотерея, в которой мы оказались сегодня сильнее. Благодарю «армейцев» и спасибо нашей команде за сегодняшний матч. Особая благодарность болельщикам, которые создают атмосферу и подгоняют ребят. Они старались до последних минут атаковать, забить, порадовать забитым мячом.

Для нас чемпионат более приоритетный турнир, естественно. Поэтому мы делаем такую большую ротацию. По поводу «армейцев», думаю, Владимир Валентинович расскажет. Что касается нас, конечно, 1-2 игры через три на четвёртый день сыграть одним составом можно, но если это уже третий матч, конечно, усталость будет накапливаться. Мы всё-таки пытались провести определённую ротацию, чтобы кто-то отдохнул, кто-то сыграл больше в зависимости от того состояния, которое сейчас есть.