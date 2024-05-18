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Малафеев считает, что «Зенит» может завоевать чемпионство

вчера, 12:23

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев оценил шансы питерского клуба завоевать чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.

В этом сезоне результаты «Зенита» не так очевидны, как в предыдущих. Но списывать клуб со счетов, думаю, преждевременно. В футболе бывают периоды спада и подъема. «Зенит» – клуб с огромным потенциалом, опытом, сильным составом.

Выход в финал Кубка России, и учитывая, что «Зенит» не играл в финале Кубка с 2020 года, – хороший результат, который говорит о том, что команда борется и стремиться побеждать в каждой игре, в каждом турнире. Борьба за чемпионство в РПЛ еще не окончена, так что у «Зенита» есть все шансы исправить ситуацию и завершить сезон на мажорной ноте. Думаю, что в следующем сезоне «Зенит» сделает выводы из ошибок этого года и вернется еще сильнее.

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Все комментарии
Futurista
Futurista ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 16:11
На данный момент, теоретически, может и на 5-е съехать)...
drive45
drive45
вчера в 15:49
В этом году уже это от Зенита не зависит. Конкуренты чемпионства не отдадут.
ermak6848
ermak6848
вчера в 14:26
Всё однако пока сложно, но буду надеяться, что фк ЗЕНИТ станет Чемпионом России
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:59
Посмотрим что к чему!Динамикам Победы!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:15, ред.
Все вспомнили как Крылья играли с Краснодаром?
Такое рвение всегда у Крылышек было?
И судейство идеальностью отличалось в той игре?

Вот и сегодня посмотрим как Крылья взмахнут крылами...

кто в футбол играл, тот знает почему ИНОГДА появляется Очень огромное желание обыграть визави... Отчасти ответ Jeck Denielse))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:09
Впереди 2 тура, можно как стать чемпионом, так и съехать на 3-е место...
альсато
альсато
вчера в 13:03
Вот интересные умозаключения-ПОДКУПИТ!))))...и, что?..Ты лучше играть начнешь?))))...если и "заносить"-то не ТЕМ и в ДРУГОЕ МЕСТО!))))...Уверен..нас ждет СВЕРХИНТЕРЕСНАЯ концовка чемпионата!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:03
Теоретически возможно все, даже полет человека на Марс
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 13:03
Уважаемые господа "Лоцман" и "Друг 01"....подкупом можно склонить к проигрышу ...но никак не к выигрышу...нельзя даже за деньги резко научиться играть....

Ещё странный выглядят ваши заявления глазами болельщиков Динамо)))
Выходит их любой может обыграть за деньги....
6fmqaytv3avw
6fmqaytv3avw
вчера в 13:01
Динамо станет чемпионом
lotsman
lotsman ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 12:44
Ну подкупит соперников Динамо и что? А Динамо наплюёт на этот подкуп и разгромит своих подкупленных соперников.))
a9wpjudwdf79
a9wpjudwdf79
вчера в 12:33
Спокойно может и сделает это.
drug01
drug01
вчера в 12:29
Конечно может... Если подкупит соперником Динамо!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:28
Поживем ,увидем все ли хорошо в Зените.
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