Малафеев считает, что «Зенит» может завоевать чемпионство

Бывший вратарь «Зенита» оценил шансы питерского клуба завоевать чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ .

В этом сезоне результаты «Зенита» не так очевидны, как в предыдущих. Но списывать клуб со счетов, думаю, преждевременно. В футболе бывают периоды спада и подъема. «Зенит» – клуб с огромным потенциалом, опытом, сильным составом.