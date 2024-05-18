Малафеев считает, что «Зенит» может завоевать чемпионство

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев оценил шансы питерского клуба завоевать чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.
В этом сезоне результаты «Зенита» не так очевидны, как в предыдущих. Но списывать клуб со счетов, думаю, преждевременно. В футболе бывают периоды спада и подъема. «Зенит» – клуб с огромным потенциалом, опытом, сильным составом.
Выход в финал Кубка России, и учитывая, что «Зенит» не играл в финале Кубка с 2020 года, – хороший результат, который говорит о том, что команда борется и стремиться побеждать в каждой игре, в каждом турнире. Борьба за чемпионство в РПЛ еще не окончена, так что у «Зенита» есть все шансы исправить ситуацию и завершить сезон на мажорной ноте. Думаю, что в следующем сезоне «Зенит» сделает выводы из ошибок этого года и вернется еще сильнее.
Такое рвение всегда у Крылышек было?
И судейство идеальностью отличалось в той игре?
Вот и сегодня посмотрим как Крылья взмахнут крылами...
кто в футбол играл, тот знает почему ИНОГДА появляется Очень огромное желание обыграть визави... Отчасти ответ Jeck Denielse))
Такое рвение всегда у Крылышек было?
И судейство идеальностью отличалось в той игре?
Вот и сегодня посмотрим как Крылья взмахнут крылами...
кто в футбол играл, тот знает почему ИНОГДА появляется Очень огромное желание обыграть визави... Отчасти ответ Jeck Denielse))