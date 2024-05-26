Хави может стать новым тренером «Челси»

Хави покинет должность главного тренера «Барселоны» после окончания нынешнего сезона.
По данным источника, интерес к приглашению испанского специалиста проявляет «Челси». Представители Хави уже провели встречу с руководством лондонского клуба.
Хави покинет должность главного тренера «Барселоны» после окончания нынешнего сезона.
По данным источника, интерес к приглашению испанского специалиста проявляет «Челси». Представители Хави уже провели встречу с руководством лондонского клуба.
Махать кулаками после драки - не моё, но позвольте всё-таки узнать причину бана ?
Махать кулаками после драки - не моё, но позвольте всё-таки узнать причину бана ?
не готов пока !
не готов пока !