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Хави может стать новым тренером «Челси»

26 мая 2024, 18:04

Хави покинет должность главного тренера «Барселоны» после окончания нынешнего сезона.

По данным источника, интерес к приглашению испанского специалиста проявляет «Челси». Представители Хави уже провели встречу с руководством лондонского клуба.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777 ответ happy 50 (раскрыть)
27 мая в 07:33
Тухеля обратно в Челси никто и не звал 😁 Болик на такое не пойдет, не переступит через себя после того скандала с немцем.
AgamagA_______
AgamagA_______
27 мая в 00:36
Желаю Хави сместить Гвардиолу с первого места, если это возможно)
happy 50
happy 50 ответ Romeo 777 (раскрыть)
27 мая в 00:05
Да Челси уже никто не поможет.Чели даже хуже Ромы.Де Дзерби для синих- предел мечтаний.Почеттино относительно топовый тренер и он последний тренер такого уровня,тренирующий птенцов Боэли.Даже Тухель МЮ выбрал.
Romeo 777
Romeo 777 ответ happy 50 (раскрыть)
26 мая в 23:52
Да не, пусть этот «нереально крутой тренер» уходит куда нибудь в другое место!) Например в Брайтон, вместо того же Де Дзебри, (который ушел) и покажет, что нибудь с ними. Да и Челси он не помощник думаю с такими владельцами-клоунами 🤡
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
26 мая в 23:34
Уважаемые.
Махать кулаками после драки - не моё, но позвольте всё-таки узнать причину бана ?
Dauletbek
Dauletbek
26 мая в 23:31
Хави, как футболист хороший был. Как тренера я его футбол не понял
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
26 мая в 23:30
Менять одного умалишённого патрона (Лапорту) на другого (Боэли)... Смысл ?!
happy 50
happy 50 ответ Romeo 777 (раскрыть)
26 мая в 23:01
Но серьезнее чем Де Дзерби и Поттер.В Барселоне работал качественно.Для середняка Челси- нереально крутой тренер
Romeo 777
Romeo 777 ответ happy 50 (раскрыть)
26 мая в 22:28
Так и Хави не ТОП тренер.
happy 50
happy 50
26 мая в 20:50
Бред.Челси нынче середняк.Зачем Хави туда идти?
n5y9s2rmk8gf
n5y9s2rmk8gf
26 мая в 20:49
Не верю что Хави справиться в Челси, если у него дома , в Барселоне не получилось
Dead Body 13
Dead Body 13 ответ azkan (раскрыть)
26 мая в 19:48
Готовьтесь только, что на бровке, скорее всего, он будет редко стоять - 5 красных и 20+ жёлтых за сезон + ЛЧ получил нелюбитель судей Хави))
azkan
azkan
26 мая в 19:35
Вроде не плохой вариант. Но опыта нет в АПЛ.
ABir
ABir
26 мая в 19:28
С Челси в АПЛ похлопотней будет
112910415
112910415
26 мая в 19:27
нет !
не готов пока !
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Incredulous (раскрыть)
26 мая в 19:15
Во всяком случае Челси в рейтингах выше Барселоны.
buuydskg5tbh
buuydskg5tbh
26 мая в 19:00
😎в Катар бездаря, так сказать на родину
Октябрь 1917
Октябрь 1917
26 мая в 18:30
Это будет большой ошибкой клуба
Incredulous
Incredulous ответ Scorp689 (раскрыть)
26 мая в 18:27
Да простят меня болельщики Челси, но на данном этапе Челси очень тяжело назвать топ-клубом. Да и новость эта слишком громко крякает.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
26 мая в 18:26
Сомневаюсь, что у него там получится
Grizly88
Grizly88
26 мая в 18:15
Он им не подходит
shlomo
shlomo
26 мая в 18:12
Дружба Хави и Лапорты закончилась слишком неожиданно. Тренер рассчитывал на другой исход... НО Челси это как то совсем неожиданно.
Scorp689
Scorp689
26 мая в 18:10
Хороший поворот... Сразу по топ клубам...
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