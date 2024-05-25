Бордалас дал комментарий на тему своего будущего

Главный тренер «Хетафе» высказался о возможном уходе из клуба.

Как вы знаете, это один из повседневных вопросов. Каждый сезон появляются новые имена и слухи, и не только о тренерах, но я уже привык к этому.

Я сфокусирован на финише сезона в Ла Лиге, на том, чтобы завершить чемпионат как можно лучше, на слухи внимания не обращаю. Мы все сосредоточены только на «Хетафе».