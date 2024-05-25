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Бордалас дал комментарий на тему своего будущего

вчера, 13:55

Главный тренер «Хетафе» Хосе Бордалас высказался о возможном уходе из клуба.

Как вы знаете, это один из повседневных вопросов. Каждый сезон появляются новые имена и слухи, и не только о тренерах, но я уже привык к этому.

Я сфокусирован на финише сезона в Ла Лиге, на том, чтобы завершить чемпионат как можно лучше, на слухи внимания не обращаю. Мы все сосредоточены только на «Хетафе».

Команда идет на 12-м месте в Примере.

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:34, ред.
Ничего комментировать не буду....можете не читать...
Просто зашёл узнать кто такой Бордалас...
Гость
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