Гасперини хочет, чтобы в финале Лиги чемпионов победил «Реал»

Главный тренер «Аталанты» рассказал, кого хочет видеть победителем Лиги чемпионов:

Надеюсь на «Реал». Мы ничего не имеем против «Боруссии», мы встречались с ней несколько лет назад в Лиге Европы, но Суперкубок УЕФА в Варшаве 14 августа с «Реалом» станет самым престижным из всех возможных.