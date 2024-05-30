Гасперини хочет, чтобы в финале Лиги чемпионов победил «Реал»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал, кого хочет видеть победителем Лиги чемпионов:
Надеюсь на «Реал». Мы ничего не имеем против «Боруссии», мы встречались с ней несколько лет назад в Лиге Европы, но Суперкубок УЕФА в Варшаве 14 августа с «Реалом» станет самым престижным из всех возможных.
В матче за Суперкубок УЕФА встретятся победители Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Реал, это же Галактикос , пора бы всем это правило усвоить !☝️😉
Реал, это же Галактикос , пора бы всем это правило усвоить !☝️😉