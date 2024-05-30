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Гасперини хочет, чтобы в финале Лиги чемпионов победил «Реал»

сегодня, 00:57
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал01.06.2024 в 22:00 Не начался

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал, кого хочет видеть победителем Лиги чемпионов:

Надеюсь на «Реал». Мы ничего не имеем против «Боруссии», мы встречались с ней несколько лет назад в Лиге Европы, но Суперкубок УЕФА в Варшаве 14 августа с «Реалом» станет самым престижным из всех возможных.

В матче за Суперкубок УЕФА встретятся победители Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 10:48
Мечта любого нормального тренера- сыграть против Реала!!! Гасперини- Достойнейший соперник, а его игра против Реала в СК- станет итоговым показателем его работы!!!
Валерыч
Валерыч
сегодня в 10:27
Понятно это желание Гасперини. Он очень хочет, чтобы его "Аталанта" в матче за Суперкубок встретилась с "Реалом". Матч под такой громкой вывеской будет огромным пиаром для Гасперини в мировом спортивном сообществе, который возможно мечтает когда-нибудь в будущем возглавить мадридский "Реал".
dcan9z2dc73z
dcan9z2dc73z
сегодня в 10:16
Реал объективно сильнее, победы Реалу!
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 08:18
Буду поддерживать Боруссию Дортмунд!
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 08:09
Я тоже этого хочу.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 07:39
Иного исхода и не может произойти !
Реал, это же Галактикос , пора бы всем это правило усвоить !☝️😉
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 07:12
Гасперини знает как играть против ярко атакующих команд как Ливерпуль..Байер..Реал.
ssspartak
ssspartak
сегодня в 07:11
Чисто медийно-финансовый интерес у Гасперии.
kazakoff
kazakoff
сегодня в 07:04
С одной стороны Гасперини хочет сыграть с Реалом из-за большего ажиотажа вокруг матча, но с точки зрения победы за Суперкубок Боруссия выглядит более удобным соперником
w54mcdurfwg2
w54mcdurfwg2
сегодня в 07:03
Конечно Гасперини интересно обыграть Реалу суперкубке
ABir
ABir
сегодня в 05:37
У Боруссии мало шансов
Scorp689
Scorp689
сегодня в 04:55
Конечно болеем за Королевский клуб...
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 03:40
Он бы ни за что не сказал, что поддержит Боруссию, иначе моментально словит бурю хейта)
AgamagA_______
AgamagA_______
сегодня в 01:25
Гасперини в эйфории представил как Лукман забьёт трёшку Мадриду.
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