Руни рассказал, чем отличается его менталитет от менталитета Погба

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» рассказал историю со времён, когда он выступал за МЮ .

Помню, однажды, когда я пришёл на тренировку на следующий день после поражения, я всё ещё был очень зол и пошел в раздевалку с Майклом Карриком. Мы увидели, как Джесси Лингард и Поль Погба танцуют под музыку. Наш менталитет отличался от менталитета современных игроков.