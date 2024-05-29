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Руни рассказал, чем отличается его менталитет от менталитета Погба

вчера, 18:00

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни рассказал историю со времён, когда он выступал за МЮ.

Помню, однажды, когда я пришёл на тренировку на следующий день после поражения, я всё ещё был очень зол и пошел в раздевалку с Майклом Карриком. Мы увидели, как Джесси Лингард и Поль Погба танцуют под музыку. Наш менталитет отличался от менталитета современных игроков.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:30
Просто у Лингарда и Погба вчерашняя ставочка прошла.....чего не плясать то...
Dead Body 13
Dead Body 13
вчера в 18:29
В данном случае можно констатировать, что оба этих игрока не дырявые, на этом моя задача выполнена.
112910415
112910415
вчера в 18:24
это да !
заметная разница имеется !
Dead Body 13
Dead Body 13
вчера в 18:17
Менталитет Руни говорит, возьми бутылку виски, посмотри, вон девчонка с хорошей попкой, выпил уже как следует? Тащи её в кровать!

Менталитет Погба говорит, ты и так звезда, всего добился, зачем тебе напрягаться? У тебя зарплата в десятки лямов, играть? Зачем, что это изменит? Изобрази очередную травму и иди чилль. Восстанавливаться на изматывающих тренировках? Зачем, поешь этот белый порошочек... Допинг-офицеры? Ой, не повезло...

Совсем разный вроде))
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:07
Вещий
Вещий
вчера в 18:05
Было бы удивительно обратное, что они одинаковые
Гость
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