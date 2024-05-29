Руни рассказал, чем отличается его менталитет от менталитета Погба

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни рассказал историю со времён, когда он выступал за МЮ.
Помню, однажды, когда я пришёл на тренировку на следующий день после поражения, я всё ещё был очень зол и пошел в раздевалку с Майклом Карриком. Мы увидели, как Джесси Лингард и Поль Погба танцуют под музыку. Наш менталитет отличался от менталитета современных игроков.
Менталитет Погба говорит, ты и так звезда, всего добился, зачем тебе напрягаться? У тебя зарплата в десятки лямов, играть? Зачем, что это изменит? Изобрази очередную травму и иди чилль. Восстанавливаться на изматывающих тренировках? Зачем, поешь этот белый порошочек... Допинг-офицеры? Ой, не повезло...
Совсем разный вроде))
Менталитет Погба говорит, ты и так звезда, всего добился, зачем тебе напрягаться? У тебя зарплата в десятки лямов, играть? Зачем, что это изменит? Изобрази очередную травму и иди чилль. Восстанавливаться на изматывающих тренировках? Зачем, поешь этот белый порошочек... Допинг-офицеры? Ой, не повезло...
Совсем разный вроде))