«Порой его нужно ударить». Анчелотти — о Леау

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о «Милане».
Я слежу за командой со стороны и с любовью. Оттуда вернулся замечательный Браим Диас, а еще в «Милане» играет такой большой талант, как Леау.
Порой его нужно ударить. Если бы он был моим футболистом, я бы бил его ежедневно.
Надеюсь, Карл Великий пошутил, а методы воспитания у него другие. Но, Великим, иногда свойственны перегибы. Я, конечно не про Калешина и не про Личку. В данном случае- про знаменитого В.Маслова, который мог и оскорбить и ударить. У Больших тренеров, свои причуды...
Надеюсь, Карл Великий пошутил, а методы воспитания у него другие. Но, Великим, иногда свойственны перегибы. Я, конечно не про Калешина и не про Личку. В данном случае- про знаменитого В.Маслова, который мог и оскорбить и ударить. У Больших тренеров, свои причуды...
Вот в чем секрет прогресса Винисиуса!!!
из первых сезонов, когда он бегал только и пробить не мог, превратился в одного из фаворитов на золотой мяч.
Так со многими талантами: нужна дисциплина, чтобы их развить, иначе пойдут по карнавалам и ночным клубам.
еще Фергюсон говорил, что на самом деле, бутсой бил Бекхэма, а не кинул ей в него. Старая школа, как она есть, современное поколение таким уже не будет, нытики, плаксы и слабаки
Вот в чем секрет прогресса Винисиуса!!!
из первых сезонов, когда он бегал только и пробить не мог, превратился в одного из фаворитов на золотой мяч.
Так со многими талантами: нужна дисциплина, чтобы их развить, иначе пойдут по карнавалам и ночным клубам.
еще Фергюсон говорил, что на самом деле, бутсой бил Бекхэма, а не кинул ей в него. Старая школа, как она есть, современное поколение таким уже не будет, нытики, плаксы и слабаки