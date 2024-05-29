«Порой его нужно ударить». Анчелотти — о Леау

Главный тренер «Реала» поделился мнением о «Милане».

Я слежу за командой со стороны и с любовью. Оттуда вернулся замечательный Браим Диас, а еще в «Милане» играет такой большой талант, как Леау.

Порой его нужно ударить. Если бы он был моим футболистом, я бы бил его ежедневно.