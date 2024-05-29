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«Порой его нужно ударить». Анчелотти — о Леау

вчера, 08:14

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о «Милане».

Я слежу за командой со стороны и с любовью. Оттуда вернулся замечательный Браим Диас, а еще в «Милане» играет такой большой талант, как Леау.

Порой его нужно ударить. Если бы он был моим футболистом, я бы бил его ежедневно.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:53
будем понимать слова большого тренера в переносном смысле ! )
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Vladimir808 (раскрыть)
вчера в 10:24
педагогическая поэма Макаренко, больше чем книга))
у Анчелотти были годы поиска, успехов и ошибок.
тренер знает, как воспитать игрока.
Capral
Capral ответ Vladimir808 (раскрыть)
вчера в 10:21
Вероятно...)))
Vladimir808
Vladimir808 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 10:14
Это педагогические методы.)
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 09:55
Думаю Леау под руководством Анчи, вышел бы на новый уровень
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:55, ред.
Народная мудрость - Бьет, значит любит.
Вот в чем секрет прогресса Винисиуса!!!
из первых сезонов, когда он бегал только и пробить не мог, превратился в одного из фаворитов на золотой мяч.
Так со многими талантами: нужна дисциплина, чтобы их развить, иначе пойдут по карнавалам и ночным клубам.
еще Фергюсон говорил, что на самом деле, бутсой бил Бекхэма, а не кинул ей в него. Старая школа, как она есть, современное поколение таким уже не будет, нытики, плаксы и слабаки
s6xm7r7zwxyj
s6xm7r7zwxyj
вчера в 09:53
Карло знает как игрока вывести на оптимальный уровень
Capral
Capral
вчера в 09:51
Один предлагает душить футболистов, другой- бить, а третий называет "засранцами". Любопытный подход...
Надеюсь, Карл Великий пошутил, а методы воспитания у него другие. Но, Великим, иногда свойственны перегибы. Я, конечно не про Калешина и не про Личку. В данном случае- про знаменитого В.Маслова, который мог и оскорбить и ударить. У Больших тренеров, свои причуды...
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:38
Папа Карло педагог - к любому игроку подход найдёт!)
exqmz96xfbkm
exqmz96xfbkm
вчера в 09:30
Папа Карло - садист какой-то.
Байкал-38
Байкал-38 ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 09:19, ред.
Очень трудно перекрасить чёрный цвет в синий.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 09:17
Опасное заявление.
Могут обвинить в расизме.
Белый господин хочет иметь у себя в собственности чернокожего и бить его.
Ох как не толерантно по европейским ценностям.
Винисиус должен уже начать борьбу против расизма Анчалотти... или это нечто другое?
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:13
Леау по ходу у папы Карло весь синий бы ходил)))
364vk7hf7ecd
364vk7hf7ecd
вчера в 09:02, ред.
Настоящий педагог всегда сможет донести до ученика истину без физических воздействий, как бы это не было трудно! Вот, папа Карло, учись у папы Гриши!)
x8myuvgnycgx
x8myuvgnycgx
вчера в 08:35
А благообразный папа Карло-то оказывается в душе оголтелый расист!
adekvat
adekvat
вчера в 08:32
Анчелотти ушел с Реала в Газмяс ? Пропустил эту новость.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:29
Своеобразное мнение об игроке...
uz2y3v6tj5kt
uz2y3v6tj5kt
вчера в 08:23
Да их всех почаще надо 3,14-дить!
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