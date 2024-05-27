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Карвахаль: «Мы вселяем в наших соперников ужас»

вчера, 18:54
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал01.06.2024 в 22:00 Не начался

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль назвал причину побед команды в Лиге чемпионов.

От такого количества побед в Лиге чемпионов голова идет кругом, но это показывает, что, выступая в этом турнире, мы вселяем в наших соперников ужас.

В финале ЛЧ «сливочным» предстоит сыграть с «Боруссией» Дортмунд.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ AgamagA_______ (раскрыть)
сегодня в 09:04
Ваша нелюбовь к Реалу мне понятна, но отрицать Величие и громкие титулы клуба, всё же не стоит. Реал- Величайший Клуб, с мировым именем, а судейские ошибки бывают у всех команд. )))
амурец
амурец
сегодня в 02:23
Вот почитал тут визги, да говорите что хотите, а Реал в финале ЛЧ
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:36
Без судей и половины побед бы не было в ЛЧ.
Если убивать соперника двумя левыми голами в полуфинале, или в финале засчитывать гол из оффсайда, то и Дортмунд можно вытянуть на "величайшего".

А пока есть такие голы, то лучше не упоминать об этом.
AgamagA_______
AgamagA_______
сегодня в 00:25
Сколько понта в словах. От ужаса забились в штрафной площади против МС? Отскок века. В ЛЧ без подарков от судей Реал не больше чем Барселона и Бавария.
И никакой это величайший клуб пока есть левые победы в ЛЧ. Покажите клуб, которым засчитываались левые голы в полуфинале, финале ЛЧ. Нет такой команды, кроме Мадрида. Я это наблюдаю с 98-го года.
goalaktika
goalaktika
вчера в 21:54, ред.
Информационное давление тоже полезна)
Дортмунд не будет смотреть на историю Мадрида в ЛЧ и ужасы соперников прошлого. Он в финале и будет биться до последнего как и любой другой клуб в финале. Возможно, будет осторожничать имея ввиду статус соперника но не будет испытывать ужас и точно навяжет достойную борьбу.
Самое главное, хочется увидеть матч без каких-либо судейского скандала
ps. Реал обязан дать Кроосу поднять кубок ЛЧ в последний раз!
Dead Body 13
Dead Body 13
вчера в 20:34
Главное, чтобы это был не такой ужас, как твоё выступление в матче с "Бетисом", где Айозе Перес тебя всю игру возил носом по газону, худший твой матч был на моей памяти)
Василий 50
Василий 50
вчера в 20:26
Зачем он это сказал?
Вещий
Вещий
вчера в 20:19
На один матч, тем более на таком уровне можно настроиться любой команде.... и ужаса не будет.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:19
Реал, это ГАЛАКТИКОС !!! Вообще без проблем.
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:58
Да, победа в Мадриде-3:0, делает армейцам Честь!!! Но и удивляться, особо не стоит, так как, пару лет назад, Шахтер побеждал дважды Реал в ЛЧ 3:2 и 2:0. Ещё свежи воспоминания...
Capral
Capral ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 19:52
Приветствую, Рафа!!!
Можно, уже сейчас, предвидеть, как будет развиваться игра. Шансы у Дортмунда? Наверняка будут, другое дело, что, вероятно, их не будет много, но ждать, этих шансов- команда точно намерена. Играть БД будет, в свой- организованный, системный, оборонительный футбол, потому что, в другой футбол- открытый, против Реала играть трудно и опасно... Борьбу, Реалу, Дортмунд наверняка навяжет, вопрос в другом- хватит ли немцев на весь матч? Если, Вини, будет терроризировать Боруссию, как он умеет- определенно сделает пенальти.

Ну, вобщем, всё, это- только предматчевые расклады, а как будет на деле- покажет игра. Но, Дортмунд- команда крепкая, обученная, но, соперники, на предварительных стадиях не были такими серьезными как Реал. Мадрид- большое испытание для Боруссии. А возможно, всё сложится для немцев легче, чем многие думают. Это футбол, а значит- всё возможно...
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:34
"От такого количества побед в Лиге чемпионов голова идет кругом" - смотри
Даниэль ведь кто то, не так давно писал к чему приводит "Головокружение от успехов"...)
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:32
Хотелось бы чтобы у Боруссии Д были шансы.
У Реала ещё будут попытки, у шмелей скорее всего нет.
Реал понятно не отдаст финал, но хотелось бы чтобы Боруссия Д билась.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:23
Ужас тов)))
Фортуна пару раза улыбнулась, когда Мансити сделал все что хотел над реалом.
Многие помнят, некотоые забыли, а кое кто услышит впервые, что до 2008
мир почти не знал команд с доминирующим контролем.
пока Гвардиола и его Барса стремление к контроля матча.
Полагаю,многие , и Карвахаль том в числе, тоже запомнили на всю жизнь
смешанное чувство шока и обреченности, сопровождавшее ту великую Барсу.
Казалось, против нее нет приемов. Помню, как Моуриньо выставил аж 7 игроков оборонительного класса, лишь бы не пропустит много голов от такой Барсы))
Каталонцы не всегда побеждали, но каждый конкретный матч начинали и заканчивали фаворитами. Поражения казались случайностью.
Реальность немножко проще, Карвахаль.
Примеру, вот порой слишком везучий Байер по делу проиграл Аталанте.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:15, ред.
В Меня нечеловеческий ужас вселялся 4 раза....
Сначала в Москве...когда забил Влашич...
Потом в Мадриде...3 раза....когда забивали Чалов,Сигурдссон и Щенников...

Capral
Capral
вчера в 19:01, ред.
Реал- Величайший и Лучший Клуб на планете!!!!!!! От всей души- желаю Мадриду, Удачи в финале ЛЧ!!!!!!! Вы должны победить, потому что, вы- Реал, а значит- ЛУЧШИЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Гость
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