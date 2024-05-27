Карвахаль: «Мы вселяем в наших соперников ужас»

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль назвал причину побед команды в Лиге чемпионов.
От такого количества побед в Лиге чемпионов голова идет кругом, но это показывает, что, выступая в этом турнире, мы вселяем в наших соперников ужас.
В финале ЛЧ «сливочным» предстоит сыграть с «Боруссией» Дортмунд.
Сначала в Москве...когда забил Влашич...
Потом в Мадриде...3 раза....когда забивали Чалов,Сигурдссон и Щенников...
Сначала в Москве...когда забил Влашич...
Потом в Мадриде...3 раза....когда забивали Чалов,Сигурдссон и Щенников...
Фортуна пару раза улыбнулась, когда Мансити сделал все что хотел над реалом.
Многие помнят, некотоые забыли, а кое кто услышит впервые, что до 2008
мир почти не знал команд с доминирующим контролем.
пока Гвардиола и его Барса стремление к контроля матча.
Полагаю,многие , и Карвахаль том в числе, тоже запомнили на всю жизнь
смешанное чувство шока и обреченности, сопровождавшее ту великую Барсу.
Казалось, против нее нет приемов. Помню, как Моуриньо выставил аж 7 игроков оборонительного класса, лишь бы не пропустит много голов от такой Барсы))
Каталонцы не всегда побеждали, но каждый конкретный матч начинали и заканчивали фаворитами. Поражения казались случайностью.
Реальность немножко проще, Карвахаль.
Примеру, вот порой слишком везучий Байер по делу проиграл Аталанте.
Фортуна пару раза улыбнулась, когда Мансити сделал все что хотел над реалом.
Многие помнят, некотоые забыли, а кое кто услышит впервые, что до 2008
мир почти не знал команд с доминирующим контролем.
пока Гвардиола и его Барса стремление к контроля матча.
Полагаю,многие , и Карвахаль том в числе, тоже запомнили на всю жизнь
смешанное чувство шока и обреченности, сопровождавшее ту великую Барсу.
Казалось, против нее нет приемов. Помню, как Моуриньо выставил аж 7 игроков оборонительного класса, лишь бы не пропустит много голов от такой Барсы))
Каталонцы не всегда побеждали, но каждый конкретный матч начинали и заканчивали фаворитами. Поражения казались случайностью.
Реальность немножко проще, Карвахаль.
Примеру, вот порой слишком везучий Байер по делу проиграл Аталанте.
Можно, уже сейчас, предвидеть, как будет развиваться игра. Шансы у Дортмунда? Наверняка будут, другое дело, что, вероятно, их не будет много, но ждать, этих шансов- команда точно намерена. Играть БД будет, в свой- организованный, системный, оборонительный футбол, потому что, в другой футбол- открытый, против Реала играть трудно и опасно... Борьбу, Реалу, Дортмунд наверняка навяжет, вопрос в другом- хватит ли немцев на весь матч? Если, Вини, будет терроризировать Боруссию, как он умеет- определенно сделает пенальти.
Ну, вобщем, всё, это- только предматчевые расклады, а как будет на деле- покажет игра. Но, Дортмунд- команда крепкая, обученная, но, соперники, на предварительных стадиях не были такими серьезными как Реал. Мадрид- большое испытание для Боруссии. А возможно, всё сложится для немцев легче, чем многие думают. Это футбол, а значит- всё возможно...
Можно, уже сейчас, предвидеть, как будет развиваться игра. Шансы у Дортмунда? Наверняка будут, другое дело, что, вероятно, их не будет много, но ждать, этих шансов- команда точно намерена. Играть БД будет, в свой- организованный, системный, оборонительный футбол, потому что, в другой футбол- открытый, против Реала играть трудно и опасно... Борьбу, Реалу, Дортмунд наверняка навяжет, вопрос в другом- хватит ли немцев на весь матч? Если, Вини, будет терроризировать Боруссию, как он умеет- определенно сделает пенальти.
Ну, вобщем, всё, это- только предматчевые расклады, а как будет на деле- покажет игра. Но, Дортмунд- команда крепкая, обученная, но, соперники, на предварительных стадиях не были такими серьезными как Реал. Мадрид- большое испытание для Боруссии. А возможно, всё сложится для немцев легче, чем многие думают. Это футбол, а значит- всё возможно...