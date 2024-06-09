«Урал» объявил о продлении контракта с Ионовым

«Урал» продлил контракт с нападающим Алексеем Ионовым на один год.
Игрок перешёл в клуб из Екатеринбурга зимой из «Ростова».
Весной футболист провёл в составе команды 17 матчей во всех турнирах, забив три гола.
«Урал» продлил контракт с нападающим Алексеем Ионовым на один год.
Игрок перешёл в клуб из Екатеринбурга зимой из «Ростова».
Весной футболист провёл в составе команды 17 матчей во всех турнирах, забив три гола.
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В Питере некрасиво с ним поступили игроки...