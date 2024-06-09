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«Урал» объявил о продлении контракта с Ионовым

09 июня 2024, 15:59

«Урал» продлил контракт с нападающим Алексеем Ионовым на один год.

Игрок перешёл в клуб из Екатеринбурга зимой из «Ростова».

Весной футболист провёл в составе команды 17 матчей во всех турнирах, забив три гола.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
09 июня в 19:35
Может для ФНЛ ещё и сгодится.
Шуnя771
Шуnя771
09 июня в 16:54
Быстро время пролетело...
В Питере некрасиво с ним поступили игроки...
55y58je63zss
55y58je63zss
09 июня в 16:28
Ну раз убедил в своей квалификации, то и получил заслуженный контракт.
Гость
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