«Урал» объявил о продлении контракта с Ионовым

1717937954

09 июня 2024, 15:59

«Урал» продлил контракт с нападающим на один год.

Игрок перешёл в клуб из Екатеринбурга зимой из «Ростова».

Весной футболист провёл в составе команды 17 матчей во всех турнирах, забив три гола.