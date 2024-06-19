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Бакаев не вернётся в «Зенит» этим летом

вчера, 19:34

Полузащитник Зелимхан Бакаев этим летом не вернётся в «Зенит».

Игрок выступает на правах аренды за команду «Аль-Вахда» из чемпионата ОАЭ, это соглашение рассчитано до конца 2024 года.

Арендный договор не предусматривает опции выкупа.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 07:18
Зенит собирает вторую команду?)
adekvat
adekvat ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 21:54
Это тот что несся с мячем как угорелый на пять человек терял мяч и несся назад. Продать его и забыть.
Scorp689
Scorp689
вчера в 21:01
Кто такой Бакаев? Из-за лавки видно не было...
sm7cabekkanj
sm7cabekkanj
вчера в 21:00
Болельщики Зенита в восторге от такой новости.
wkq4ae9234mk
wkq4ae9234mk
вчера в 20:56
Очень хорошо, не нужны такие игроки.
XtraDigger
XtraDigger
вчера в 20:53
Летом не вернется, зимой вернется. А там и продлить аренду могут или куда еще отправить.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:52
некоторые здесь считают что МЛС на порядок слабей саудовской суперлиги.
так вот, эмиратский клуб Аль Аин вынес доминанта ССЛ
Аль Хилял (заодно прервали их феноменальную серию из побед)
и Аль Наср с Роналду...и выиграли азиатскую лигу чемпионов.
так что, уровень чемпионата ОАЭ выше, чем думаете.
кстати, команда Зелимхана выиграли принципиальные дерби с Аль Аин.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:38
Да и правильно. Там он один из лидеров команды , а в Зените лавочник .
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 20:34
Нашел свой клуб и если получаеться то пусть играет . Мяч ему в ноги...)
lotsman
lotsman ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 20:30
И Зениту он не нужен. Обоюдное удовлетворение таким решением.)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:29
надеюсь, на Соккере нет Зарем.
lotsman
lotsman
вчера в 20:28
Ну и хорошо. Толку большого от него в Зените не было.
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:28
Каждый выбирает где ему лучше играть + зарплата..
drug01
drug01
вчера в 20:27
Зачем ему Зенит? Сидеть в запасе???
Хиромант
Хиромант
вчера в 20:18
- Ну что же, это его право. Раз в Зените не выиграл конкуренцию за место в основе - играй там, где ты сильнейший. Хотя, если честно, жаль терять такого техничного игрока...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:11
Ему и там неплохо,деньги получает и хорошо.
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