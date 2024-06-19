Бакаев не вернётся в «Зенит» этим летом

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вчера, 19:34

Полузащитник этим летом не вернётся в «Зенит».

Игрок выступает на правах аренды за команду «Аль-Вахда» из чемпионата ОАЭ , это соглашение рассчитано до конца 2024 года.

Арендный договор не предусматривает опции выкупа.