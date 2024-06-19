Бакаев не вернётся в «Зенит» этим летом

Полузащитник Зелимхан Бакаев этим летом не вернётся в «Зенит».
Игрок выступает на правах аренды за команду «Аль-Вахда» из чемпионата ОАЭ, это соглашение рассчитано до конца 2024 года.
Арендный договор не предусматривает опции выкупа.
Полузащитник Зелимхан Бакаев этим летом не вернётся в «Зенит».
Игрок выступает на правах аренды за команду «Аль-Вахда» из чемпионата ОАЭ, это соглашение рассчитано до конца 2024 года.
Арендный договор не предусматривает опции выкупа.
так вот, эмиратский клуб Аль Аин вынес доминанта ССЛ
Аль Хилял (заодно прервали их феноменальную серию из побед)
и Аль Наср с Роналду...и выиграли азиатскую лигу чемпионов.
так что, уровень чемпионата ОАЭ выше, чем думаете.
кстати, команда Зелимхана выиграли принципиальные дерби с Аль Аин.
так вот, эмиратский клуб Аль Аин вынес доминанта ССЛ
Аль Хилял (заодно прервали их феноменальную серию из побед)
и Аль Наср с Роналду...и выиграли азиатскую лигу чемпионов.
так что, уровень чемпионата ОАЭ выше, чем думаете.
кстати, команда Зелимхана выиграли принципиальные дерби с Аль Аин.