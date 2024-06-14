Махачкалинское «Динамо» арендовало воспитанника «Зенита»

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вчера, 12:39

Защитник «Зенита» перешёл на правах аренды в махачкалинское «Динамо».

Воспитанник петербургского клуба в прошлом сезоне выступал в аренде в «Ростове», проведя за первую команду 3 матча в Кубке России.

В составе основной команды «Зенита» футболист в официальных играх участия не принимал.