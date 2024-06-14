Махачкалинское «Динамо» арендовало воспитанника «Зенита»

Защитник «Зенита» Илья Кирш перешёл на правах аренды в махачкалинское «Динамо».
Воспитанник петербургского клуба в прошлом сезоне выступал в аренде в «Ростове», проведя за первую команду 3 матча в Кубке России.
В составе основной команды «Зенита» футболист в официальных играх участия не принимал.
- А вот "взращиванием" молодых игроков, после академий и спортшкол (всех клубов) - занимаются именно клубы Второй, Первой лиги, и часть не очень богатых клубов РПЛ, в основном, беря их в аренду.
- А вот "взращиванием" молодых игроков, после академий и спортшкол (всех клубов) - занимаются именно клубы Второй, Первой лиги, и часть не очень богатых клубов РПЛ, в основном, беря их в аренду.