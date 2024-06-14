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ГлавнаяНовостиРоссия: аренда игроковРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Махачкалинское «Динамо» арендовало воспитанника «Зенита»

вчера, 12:39

Защитник «Зенита» Илья Кирш перешёл на правах аренды в махачкалинское «Динамо».

Воспитанник петербургского клуба в прошлом сезоне выступал в аренде в «Ростове», проведя за первую команду 3 матча в Кубке России.

В составе основной команды «Зенита» футболист в официальных играх участия не принимал.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант ответ nubom (раскрыть)
вчера в 21:42
- Ничего я не спутал. Не стоит всех судить по себе.
nubom
nubom ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 19:38
Мне кажется, Вы спутали понятие бизнес с обыкновенным воровством и отмыванием денег.
По поводу "взращивания" футболистов - это к братьям югославам: у них "урожайность" с гектара на три порядка выше. Вот там – бизнес. И что самое главное, именно для болельщиков...
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 15:27
Динамо точно собирается сохранить место в ПЛ?
Хиромант
Хиромант ответ vrqnpdu8rwct (раскрыть)
вчера в 14:20, ред.
- Вот-вот. А то некоторые, господа, утверждают, что работает только академии Краснодара и Локомотива. А академии других клубов - только ... пинают. Просто молодёжь, того же Зенита, набирается опыта и игровой практики в других командах РПЛ и Первой лиги (кто-то даже во Второй). Путь в основу Зенита им никто и никогда не закрывал. Футбол в РПЛ уже давно перестал быть просто игрой для болельщиков. Он стал бизнесом. Деньги спонсора - результат - деньги спонсора (+ заработанные) - результат - и т.д.
- А вот "взращиванием" молодых игроков, после академий и спортшкол (всех клубов) - занимаются именно клубы Второй, Первой лиги, и часть не очень богатых клубов РПЛ, в основном, беря их в аренду.
vrqnpdu8rwct
vrqnpdu8rwct
вчера в 13:56
Где только нет воспитанников Зенита.
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:17
И зачем лифтёров набирать?
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:03
Как то не вызывает доверия это приобретение
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:57
Пассажир с проездным билетом.
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