В «Зените» сообщили о сроках возвращения Бакаева из аренды

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев рассказал о сроках возвращения хавбека Зелимхана Бакаева из аренды. Футболист выступает за команду «Аль-Вахда» из ОАЭ.
Бакаев вернется в команду в июле.
Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев рассказал о сроках возвращения хавбека Зелимхана Бакаева из аренды. Футболист выступает за команду «Аль-Вахда» из ОАЭ.
Бакаев вернется в команду в июле.
Бакаев вернется в команду в июле.
- Жаль, что не уточнил какого года. Потому что ранее была новость:
Бакаев не вернётся в «Зенит» этим летом
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1382083/bakaev-zelimhan-zenit 19.06.2024
- Ну и что это за "подковёрные" игры? И кому это надо?
Бакаев вернется в команду в июле.
- Жаль, что не уточнил какого года. Потому что ранее была новость:
Бакаев не вернётся в «Зенит» этим летом
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1382083/bakaev-zelimhan-zenit 19.06.2024
- Ну и что это за "подковёрные" игры? И кому это надо?
если зенит покупает глущенкова
если зенит покупает глущенкова