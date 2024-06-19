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В «Зените» сообщили о сроках возвращения Бакаева из аренды

вчера, 20:30

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев рассказал о сроках возвращения хавбека Зелимхана Бакаева из аренды. Футболист выступает за команду «Аль-Вахда» из ОАЭ.

Бакаев вернется в команду в июле.

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 08:03
Тоже искатель миллионов...Отец видимо ему голову вскружил. А так бы играл и нормально играл все данные у него для этого есть
ABir
ABir
сегодня в 05:51
Бакаев вернется в июле, но не вернется этим летом. Угадайте, когда вернется в Зенит Бакаев. А может июль в ОАЕ - это не лето?
lotsman
lotsman
вчера в 22:55
Не нужен он, пусть остаётся в аренде.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:44
Наврядли он ещё в это болото вернётся.
Хиромант
Хиромант
вчера в 21:34
Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев рассказал о сроках возвращения хавбека Зелимхана Бакаева из аренды. Футболист выступает за команду «Аль-Вахда» из ОАЭ.

Бакаев вернется в команду в июле.

- Жаль, что не уточнил какого года. Потому что ранее была новость:

Бакаев не вернётся в «Зенит» этим летом
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1382083/bakaev-zelimhan-zenit 19.06.2024

- Ну и что это за "подковёрные" игры? И кому это надо?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:20
зачем?
если зенит покупает глущенкова
Гость
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