Глушаков станет играющим тренером в «Химках»

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вчера, 16:37

Бизнесмен , поддерживающий «Химки», сообщил, что полузащитник станет играющим тренером в подмосковной команде.

Игрок выступал за клуб с 2020 по 2022 год, проведя в общей сложности 67 матчей, забив 15 мячей и сделав 5 результативных передач. По окончании сезона-2023/24 футболист покинул ереванский «Урарту», за который играл с февраля.