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Глушаков станет играющим тренером в «Химках»

вчера, 16:37

Бизнесмен Туфан Садыгов, поддерживающий «Химки», сообщил, что полузащитник Денис Глушаков станет играющим тренером в подмосковной команде.

Игрок выступал за клуб с 2020 по 2022 год, проведя в общей сложности 67 матчей, забив 15 мячей и сделав 5 результативных передач. По окончании сезона-2023/24 футболист покинул ереванский «Урарту», за который играл с февраля.

Глушаков хочет войти в систему клуба. Какое‑то время он будет играющим тренером. Мы его хотим видеть в любой роли, он хороший футболист и человек.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 20:37
Слишком масштабная роль
FRZZ
FRZZ
вчера в 18:03
Нашли "хорошего" человека.....
b59vjrspgf58
b59vjrspgf58
вчера в 17:38
Скоро выгонят, уже не актуален совсем.
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:36
Интересно долго Дениска у Садыгова задержится
gexsfczf5e6n
gexsfczf5e6n
вчера в 17:31
Игроком так и не стал, тренером тем более.
n2rjw24ft7m6
n2rjw24ft7m6
вчера в 17:09
Он со своим опытом пригодится Химкам
shlomo
shlomo
вчера в 16:59
Посмотрим что сможет дать положительного (кроме бани) игрокам Химик....
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 16:52
Этот человек уже надоел
Гость
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