Глушаков станет играющим тренером в «Химках»

Бизнесмен Туфан Садыгов, поддерживающий «Химки», сообщил, что полузащитник Денис Глушаков станет играющим тренером в подмосковной команде.
Игрок выступал за клуб с 2020 по 2022 год, проведя в общей сложности 67 матчей, забив 15 мячей и сделав 5 результативных передач. По окончании сезона-2023/24 футболист покинул ереванский «Урарту», за который играл с февраля.
Глушаков хочет войти в систему клуба. Какое‑то время он будет играющим тренером. Мы его хотим видеть в любой роли, он хороший футболист и человек.