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Опубликован календарь Российской Премьер-Лиги 2024/25

вчера, 23:22

Опубликован календарь РПЛ сезона 2024/25.

1-й тур (19–22 июля)

«Ростов» – ЦСКА
«Крылья Советов» – «Зенит»
«Динамо» – «Факел»
«Локомотив» – «Акрон»
«Ахмат» – «Краснодар»
«Пари НН» – «Рубин»
«Оренбург» – «Спартак»
«Химки» – «Динамо» (Махачкала)

2-й тур (26–29 июля)

«Краснодар» – «Динамо» (Махачкала)
«Крылья Советов» – «Ростов»
«Динамо» – «Локомотив»
«Факел» – «Акрон»
«Рубин» – «Зенит»
«Пари НН» – ЦСКА
«Оренбург» – «Ахмат»
«Химки» – «Спартак»

3-й тур (2–5 августа)

«Зенит» – «Ростов»
«Спартак» – «Крылья Советов»
ЦСКА – «Оренбург»
«Ахмат» – «Локомотив»
«Факел» – «Краснодар»
«Рубин» – «Химки»
«Динамо» (Махачкала) – «Пари НН»
«Акрон» – «Динамо»

4-й тур (9–12 августа)

«Зенит» – «Динамо»
«Спартак» – «Ахмат»
«Ростов» – «Рубин»
«Краснодар» – ЦСКА
«Крылья Советов» – «Факел»
«Локомотив» – «Динамо» (Махачкала)
«Пари НН» – «Химки»
«Оренбург» – «Акрон»

5-й тур (16–19 августа)

«Ростов» – «Оренбург»
«Краснодар» – «Пари НН»
ЦСКА – «Локомотив»
«Динамо» – «Крылья Советов»
«Факел» – «Спартак»
«Динамо» (Махачкала) – «Ахмат»
«Акрон» – «Рубин»
«Химки» – «Зенит»

6-й тур (23–26 августа)

«Зенит» – «Спартак»
«Крылья Советов» – «Пари НН»
ЦСКА – «Акрон»
«Динамо» – «Краснодар»
«Локомотив» – «Ростов»
«Ахмат» – «Химки»
«Факел» – «Оренбург»
«Рубин» – «Динамо» (Махачкала)

7-й тур (30 августа–1 сентября)

«Спартак» – «Рубин»
«Ростов» – «Факел»
«Крылья Советов» – «Динамо» (Махачкала)
«Локомотив» – «Краснодар»
«Ахмат» – «Акрон»
«Пари НН» – «Зенит»
«Оренбург» – «Динамо»
«Химки» – ЦСКА

Международная пауза
2–10 сентября

8-й тур (13–16 сентября)

«Краснодар» – «Ростов»
ЦСКА – «Зенит»
«Динамо» – «Ахмат»
«Факел» – «Пари НН»
«Рубин» – «Крылья Советов»
«Оренбург» – «Локомотив»
«Динамо» (Махачкала) – «Спартак»
«Акрон» – «Химки»

9-й тур (20–23 сентября)

«Зенит» – «Факел»
«Спартак» – «Динамо»
«Ростов» – «Динамо» (Махачкала)
«Ахмат» – «Крылья Советов»
«Рубин» – ЦСКА
«Пари НН» – «Локомотив»
«Акрон» – «Краснодар»
«Химки» – «Оренбург»

10-й тур (27–30 сентября)

«Ростов» – «Акрон»
«Краснодар» – «Зенит»
«Крылья Советов» – «Химки»
ЦСКА – «Ахмат»
«Локомотив» – «Спартак»
«Факел» – «Рубин»
«Оренбург» – «Пари НН»
«Динамо» (Махачкала) – «Динамо»

11-й тур (4–6 октября)

«Зенит» – «Оренбург»
«Спартак» – «Ростов»
«Краснодар» – «Химки»
«Динамо» – ЦСКА
«Локомотив» – «Крылья Советов»
«Факел» – «Динамо» (Махачкала)
«Рубин» – «Ахмат»
«Акрон» – «Пари НН»

Международная пауза
7–15 октября

12-й тур (18–21 октября)

«Спартак» – «Краснодар»
«Ахмат» – «Факел»
«Рубин» – «Динамо»
«Пари НН» – «Ростов»
«Оренбург» – «Крылья Советов»
«Динамо» (Махачкала) – ЦСКА
«Акрон» – «Зенит»
«Химки» – «Локомотив»

13-й тур (25–28 октября)

«Зенит» – «Локомотив»
«Ростов» – «Ахмат»
«Крылья Советов» – «Краснодар»
ЦСКА – «Факел»
«Пари НН» – «Спартак»
«Оренбург» – «Рубин»
«Динамо» (Махачкала) – «Акрон»
«Химки» – «Динамо»

14-й тур (1–4 ноября)

«Зенит» – «Динамо» (Махачкала)
«Краснодар» – «Оренбург»
ЦСКА – «Спартак»
«Динамо» – «Ростов»
«Локомотив» – «Рубин»
«Ахмат» – «Пари НН»
«Факел» – «Химки»
«Акрон» – «Крылья Советов»

15-й тур (8–10 ноября)

«Спартак» – «Акрон»
«Ростов» – «Химки»
«Крылья Советов» – ЦСКА
«Динамо» – «Пари НН»
«Локомотив» – «Факел»
«Ахмат» – «Зенит»
«Рубин» – «Краснодар»
«Динамо» (Махачкала) – «Оренбург»

Международная пауза
11–19 ноября

16-й тур (22–25 ноября)

«Спартак» – «Локомотив»
«Крылья Советов» – «Ахмат»
ЦСКА – «Ростов»
«Факел» – «Динамо»
«Рубин» – «Акрон»
«Пари НН» – «Динамо» (Махачкала)
«Оренбург» – «Зенит»
«Химки» – «Краснодар»

17-й тур (29 ноября–2 декабря)

«Зенит» – «Крылья Советов»
«Ростов» – «Пари НН»
«Краснодар» – «Спартак»
ЦСКА – «Рубин»
«Локомотив» – «Химки»
«Ахмат» – «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) – «Факел»
«Акрон» – «Оренбург»

18-й тур (6–9 декабря)

«Зенит» – «Акрон»
«Спартак» – «Пари НН»
«Ростов» – «Крылья Советов»
«Краснодар» – «Локомотив»
«Динамо» – «Химки»
«Ахмат» – «Оренбург»
«Факел» – ЦСКА
«Динамо» (Махачкала) – «Рубин»

Зимняя пауза

19-й тур (28 февраля–3 марта)

«Зенит» – ЦСКА
«Спартак» – «Оренбург»
«Ростов» – «Динамо»
«Краснодар» – «Крылья Советов»
«Ахмат» – «Рубин»
«Пари НН» – «Акрон»
«Динамо» (Махачкала) – «Локомотив»
«Химки» – «Факел»

20-й тур (7–10 марта)

«Крылья Советов» – «Акрон»
ЦСКА – «Химки»
«Динамо» – «Динамо» (Махачкала)
«Локомотив» – «Ахмат»
«Факел» – «Зенит»
«Рубин» – «Спартак»
«Пари НН» – «Краснодар»
«Оренбург» – «Ростов»

21-й тур (14–16 марта)

«Спартак» – «Зенит»
«Ростов» – «Краснодар»
«Локомотив» – «Динамо»
«Рубин» – «Пари НН»
«Оренбург» – «Факел»
«Динамо» (Махачкала) – «Крылья Советов»
«Акрон» – ЦСКА
«Химки» – «Ахмат»

Международная пауза
18–27 марта

22-й тур (28–31 марта)

«Зенит» – «Рубин»
«Краснодар» – «Факел»
«Крылья Советов» – «Локомотив»
ЦСКА – «Динамо» (Махачкала)
«Динамо» – «Оренбург»
«Ахмат» – «Спартак»
«Акрон» – «Ростов»
«Химки» – «Пари НН»

23-й тур (4–7 апреля)

«Ростов» – «Спартак»
«Краснодар» – «Акрон»
«Крылья Советов» – «Рубин»
ЦСКА – «Динамо»
«Локомотив» – «Зенит»
«Факел» – «Ахмат»
«Пари НН» – «Оренбург»
«Динамо» (Махачкала) – «Химки»

24-й тур (11–14 апреля)

«Зенит» – «Краснодар»
«Спартак» – «Динамо» (Махачкала)
«Ахмат» – «Ростов»
«Рубин» – «Локомотив»
«Пари НН» – «Динамо»
«Оренбург» – ЦСКА
«Акрон» – «Факел»
«Химки» – «Крылья Советов»

25-й тур (18–21 апреля)

«Зенит» – «Химки»
«Краснодар» – «Ахмат»
ЦСКА – «Крылья Советов»
«Динамо» – «Рубин»
«Локомотив» – «Пари НН»
«Факел» – «Ростов»
«Оренбург» – «Динамо» (Махачкала)
«Акрон» – «Спартак»

26-й тур (25–28 апреля)

«Спартак» – ЦСКА
«Ростов» – «Локомотив»
«Крылья Советов» – «Оренбург»
«Динамо» – «Зенит»
«Рубин» – «Факел»
«Пари НН» – «Ахмат»
«Динамо» (Махачкала) – «Краснодар»
«Химки» – «Акрон»

27-й тур (2–5 мая)

«Зенит» – «Пари НН»
«Спартак» – «Факел»
«Краснодар» – «Рубин»
«Крылья Советов» – «Динамо»
«Локомотив» – «Оренбург»
«Ахмат» – ЦСКА
«Акрон» – «Динамо» (Махачкала)
«Химки» – «Ростов»

28-й тур (9–12 мая)

ЦСКА – «Краснодар»
«Динамо» – «Спартак»
«Факел» – «Локомотив»
«Рубин» – «Ростов»
«Пари НН» – «Крылья Советов»
«Оренбург» – «Химки»
«Динамо» (Махачкала) – «Зенит»
«Акрон» – «Ахмат»

29-й тур (16–19 мая)

«Ростов» – «Зенит»
«Крылья Советов» – «Спартак»
«Динамо» – «Акрон»
«Локомотив» – ЦСКА
«Ахмат» – «Динамо» (Махачкала)
«Пари НН» – «Факел»
«Оренбург» – «Краснодар»
«Химки» – «Рубин»

30-й тур (24 мая)

«Зенит» – «Ахмат»
«Спартак» – «Химки»
«Краснодар» – «Динамо»
ЦСКА – «Пари НН»
«Факел» – «Крылья Советов»
«Рубин» – «Оренбург»
«Динамо» (Махачкала) – «Ростов»
«Акрон» – «Локомотив»

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Все комментарии
k9skh6nuuveg
k9skh6nuuveg
сегодня в 08:00
В декабре даже в Краснодаре может быть холодно, а кое где и -25 может быть.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 07:05
Хорошее начало... ждем в гости Спартачей.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:45
Недовольные спартачи уже выступали?...
2grhqz76pd2c
2grhqz76pd2c
сегодня в 05:44
Очевидно, что в первом туре Матч ТВ сделает выбор в пользу матча Химки - Динамо Махачкала.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:16, ред.
Не понимаю..как можно в августе устроит южное дерби Динамо Махачкала Ахмат Грозный.... Самое пекло этот календарь
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:12, ред.
Интересно получается.. в последнем туре римейк Краснодар-Динамо М...а в 29 и 30 туров матчи Зенита с Ростовом и Ахматом
k2dmhpgzce6n
k2dmhpgzce6n
сегодня в 00:17
Обычный календарь, что тут можно придумать.
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:59
Ростов-ЦСКА матч тура
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:49
А имя чемпиона еще не написали?))
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