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Стало известно, с кем «Рубин» сыграет в рамках предсезонного сбора

вчера, 21:23

Стало известно расписание матчей «Рубина» в рамках летнего сбора.

Казанцы встретятся с КАМАЗом 27 июня, «Крыльями Советов» 4 июля и «Енисеем» 7 июля. Еще один соперник станет известен позднее.

В прошлом сезоне РПЛ «Рубин» занял 8-е место.

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пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:13
неплохие команды.
удачи Рубину
Гость
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