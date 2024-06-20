Стало известно, с кем «Рубин» сыграет в рамках предсезонного сбора

Стало известно расписание матчей «Рубина» в рамках летнего сбора.
Казанцы встретятся с КАМАЗом 27 июня, «Крыльями Советов» 4 июля и «Енисеем» 7 июля. Еще один соперник станет известен позднее.
В прошлом сезоне РПЛ «Рубин» занял 8-е место.
Стало известно расписание матчей «Рубина» в рамках летнего сбора.
Казанцы встретятся с КАМАЗом 27 июня, «Крыльями Советов» 4 июля и «Енисеем» 7 июля. Еще один соперник станет известен позднее.
В прошлом сезоне РПЛ «Рубин» занял 8-е место.
удачи Рубину
удачи Рубину