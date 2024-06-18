Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписанияТоварищеские матчи. Клубы 2024

Определились соперники «Динамо» по летним сборам

вчера, 12:32

Определились соперники «Динамо» по летним сборам. Всего «бело-голубые» проведут шесть матчей. Встречи пройдут в Новогорске и на стадионе «Динамо».

30 июня москвичи сыграют с «Ахматом», начало матча в 17:00 по московскому времени. 6 июля «Динамо» проведёт матч с «Родиной» (начало в 10:30 по московскому времени). С 3 по 7 июля будет разыгран Братский кубок. Матчи пройдут на «ВТБ Арене». Третьего числа «Динамо» сыграет с «Партизаном» (начало в 19:30 по московскому времени), а шестого с ОФК из Белграда (начало в 15:30 по московскому времени). Ещё две встречи запланированы на 12 июля, соперники и время определятся позднее.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Стало известно расписание 1-го тура АПЛ 2024/25
Вчера, 11:15
ОфициальноСтал известен первый соперник «Крыльев Советов» на летних сборах
17 июня
СлухиСтало известно, с кем «Зенит» проведёт контрольные матчи в июле
13 июня
Календарь нового сезона РПЛ намерены представить не позднее 20 июня
12 июня
В сборной Казахстана высказались о возможном матче с командой России
11 июня
Сборная России может сыграть со сборной Венгрии
06 июня
Все комментарии
drug01
drug01
вчера в 12:39
Соперники хорошие только без трамв!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 