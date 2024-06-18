1718703132

вчера, 12:32

Определились соперники «Динамо» по летним сборам. Всего «бело-голубые» проведут шесть матчей. Встречи пройдут в Новогорске и на стадионе «Динамо».

30 июня москвичи сыграют с «Ахматом», начало матча в 17:00 по московскому времени. 6 июля «Динамо» проведёт матч с «Родиной» (начало в 10:30 по московскому времени). С 3 по 7 июля будет разыгран Братский кубок. Матчи пройдут на «ВТБ Арене». Третьего числа «Динамо» сыграет с «Партизаном» (начало в 19:30 по московскому времени), а шестого с ОФК из Белграда (начало в 15:30 по московскому времени). Ещё две встречи запланированы на 12 июля, соперники и время определятся позднее.