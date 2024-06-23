Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составыРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Марко Николич оценил текущий состав ЦСКА

23 июня 2024, 10:58

Новый главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался о текущем составе «армейцев».

Костяк команды очень хороший. Это ЦСКА, здесь не может быть по-другому. В то же время, могу сказать, что у нас нет ни одного игрока старше 30 лет, за исключением Игоря Акинфеева. Возможно, ЦСКА даже станет самой молодой командой Премьер-Лиги в новом сезоне. Посмотрим, как пройдет трансферное окно и для нас, и для других клубов.

Мы не испытываем необходимости в том, чтобы просто увеличить обойму. Если говорить об усилении, то о точечном. Полагаю, этого будет достаточно. Приоритетные позиции определены, работа ведется. Это нелегко, времена изменились. Но я думаю, что мы справимся.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Высокий блондин с берегов Босфора. Со скамейки запасных — на Евро
22 июняОлег Лыткин в блоге БригадаКомментарии1
Мбаппе во время Евро-2024 сыграет в матче сборной Франции с «Падерборном»
22 июня
Мбаппе высказался о решении «Реала» отказать ему в выступлении на Олимпиаде
17 июня
Бабушкин внук. Англичанин предпочёл играть за Венгрию
16 июняОлег Лыткин в блоге Будем знакомыКомментарии3
Везунчик Симон, футзалист Райя и упрямец Ремиро. Испанцы привезли на Евро трёх равноценных вратарей
15 июняОлег Лыткин в блоге Бригада
Трио из «Баварии» и охотники за большими деньгами. Футболисты, которые будут смотреть Евро по телевизору
15 июняЕвгений Петров в блоге "Соккер" Топ
Сортировать
Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
23 июня в 20:05
Ты хотел сказать "не все надо принимать дословно" ?
Ironigor
Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
23 июня в 19:16
Не всё нужно принимать близко к сердцу.
А найти меня можно во Владикавказе ☝️😜
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
23 июня в 16:15
Привет, Игорь!!!
10-е место, Дружище- это конечно ты погорячился.))) То что состав не чемпионский, плюс, тренер не очень внушающий доверия- это правда. Но состав можно укрепить и прежде всего- диспетчером качественным, и одним острым форвардом. Федотов умел компоновать состав, даже в период страшного кадрового голода, в начале сезона... Сейчас, состав ЦСКА- несколько стабилизировался, стал системнее, сыграннее, но усиление нужно- просто необходимо.

Если взять борьбу за медали, с учетом всех возможных конкурентов, то у армейцев не самый плохой состав. У того же Динамо, атака- посредственная, в лице Тюкавина, а про защиту и говорить не приходится- проходная до неприличия. Локо теряет игроков, в Краснодаре, пока еще не всё катастрофично, но уже есть потери. Остается Спартак. Но и там, тоже не всё гладко. Пока, я не вижу серьезного укрепления состава. Атаковать, с одним Соболевым- рисковано. Да и новый тренер, пока под вопросом. А вот, оборона в Спартаке, как будто стабилизируется...

Вобщем и целом- не всё так мрачно в ЦСКА, но, прикупить, одного двух нужных игроков- необходимо.
112910415
112910415
23 июня в 15:47
Загадочный он какой-то
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
23 июня в 15:08
Что то ты, джигит странно заговорил. Как минимум не хуже прошлого сезона будет, а с учетом ситуации в Локо и Краснодаре, вполне и за тройку поборется? Где тебя можно будет найти по окончании сезона?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ wffsbe5vy56y (раскрыть)
23 июня в 15:05
    Scorp689
    Scorp689
    23 июня в 13:47
    Посмотрим на обновлённых коней...
    wffsbe5vy56y
    wffsbe5vy56y
    23 июня в 12:41
    Тем, кому за 30 ЦСКА урезает зарплату. И только Акинфеев соглашается на это.
    Митя Митин
    Митя Митин
    23 июня в 12:30
    Давайте уже просыпайтесь, покажите что нибуть!
    sv_1969
    sv_1969 ответ Шуnя771 (раскрыть)
    23 июня в 12:18
    Ну тем интереснее коли так!
    Шуnя771
    Шуnя771
    23 июня в 12:03
    Николич всё таки опасен.
    Говорит без дури))
    Ironigor
    Ironigor ответ sihafazatron (раскрыть)
    23 июня в 11:53
    Для борьбы за десятое место ☝️😜
    kjqg3sbjrfj9
    kjqg3sbjrfj9
    23 июня в 11:43
    Теперь тренер определяет состав с него и спрос
    sihafazatron
    sihafazatron
    23 июня в 11:13
    Костяк команды очень хороший? -Для каких задач?
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     