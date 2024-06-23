Марко Николич оценил текущий состав ЦСКА

Новый главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался о текущем составе «армейцев».
Костяк команды очень хороший. Это ЦСКА, здесь не может быть по-другому. В то же время, могу сказать, что у нас нет ни одного игрока старше 30 лет, за исключением Игоря Акинфеева. Возможно, ЦСКА даже станет самой молодой командой Премьер-Лиги в новом сезоне. Посмотрим, как пройдет трансферное окно и для нас, и для других клубов.
Мы не испытываем необходимости в том, чтобы просто увеличить обойму. Если говорить об усилении, то о точечном. Полагаю, этого будет достаточно. Приоритетные позиции определены, работа ведется. Это нелегко, времена изменились. Но я думаю, что мы справимся.
А найти меня можно во Владикавказе ☝️😜
А найти меня можно во Владикавказе ☝️😜
10-е место, Дружище- это конечно ты погорячился.))) То что состав не чемпионский, плюс, тренер не очень внушающий доверия- это правда. Но состав можно укрепить и прежде всего- диспетчером качественным, и одним острым форвардом. Федотов умел компоновать состав, даже в период страшного кадрового голода, в начале сезона... Сейчас, состав ЦСКА- несколько стабилизировался, стал системнее, сыграннее, но усиление нужно- просто необходимо.
Если взять борьбу за медали, с учетом всех возможных конкурентов, то у армейцев не самый плохой состав. У того же Динамо, атака- посредственная, в лице Тюкавина, а про защиту и говорить не приходится- проходная до неприличия. Локо теряет игроков, в Краснодаре, пока еще не всё катастрофично, но уже есть потери. Остается Спартак. Но и там, тоже не всё гладко. Пока, я не вижу серьезного укрепления состава. Атаковать, с одним Соболевым- рисковано. Да и новый тренер, пока под вопросом. А вот, оборона в Спартаке, как будто стабилизируется...
Вобщем и целом- не всё так мрачно в ЦСКА, но, прикупить, одного двух нужных игроков- необходимо.
10-е место, Дружище- это конечно ты погорячился.))) То что состав не чемпионский, плюс, тренер не очень внушающий доверия- это правда. Но состав можно укрепить и прежде всего- диспетчером качественным, и одним острым форвардом. Федотов умел компоновать состав, даже в период страшного кадрового голода, в начале сезона... Сейчас, состав ЦСКА- несколько стабилизировался, стал системнее, сыграннее, но усиление нужно- просто необходимо.
Если взять борьбу за медали, с учетом всех возможных конкурентов, то у армейцев не самый плохой состав. У того же Динамо, атака- посредственная, в лице Тюкавина, а про защиту и говорить не приходится- проходная до неприличия. Локо теряет игроков, в Краснодаре, пока еще не всё катастрофично, но уже есть потери. Остается Спартак. Но и там, тоже не всё гладко. Пока, я не вижу серьезного укрепления состава. Атаковать, с одним Соболевым- рисковано. Да и новый тренер, пока под вопросом. А вот, оборона в Спартаке, как будто стабилизируется...
Вобщем и целом- не всё так мрачно в ЦСКА, но, прикупить, одного двух нужных игроков- необходимо.
Говорит без дури))
Говорит без дури))