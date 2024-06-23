Марко Николич оценил текущий состав ЦСКА

Новый главный тренер ЦСКА высказался о текущем составе «армейцев».

Костяк команды очень хороший. Это ЦСКА , здесь не может быть по-другому. В то же время, могу сказать, что у нас нет ни одного игрока старше 30 лет, за исключением Игоря Акинфеева. Возможно, ЦСКА даже станет самой молодой командой Премьер-Лиги в новом сезоне. Посмотрим, как пройдет трансферное окно и для нас, и для других клубов.

Мы не испытываем необходимости в том, чтобы просто увеличить обойму. Если говорить об усилении, то о точечном. Полагаю, этого будет достаточно. Приоритетные позиции определены, работа ведется. Это нелегко, времена изменились. Но я думаю, что мы справимся.