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«Урал» подпишет действующего чемпиона Сербии

вчера, 11:14

Полузащитник «Црвены Звезды» и сборной Замбии Кингс Кангва близок к переходу в «Урал». Сумма трансфера составит 500 тысяч евро. Игрок подпишет трёхлетний контракт с зарплатой 3 миллиона рублей в месяц.

Кангва перешёл в «Црвену Звезду» из тульского «Арсенала» в июле 2022 года. В прошедшем сезоне, выступая за белградский клуб и «Кортрейк» (на правах аренды), 25-летний центральный полузащитник сыграл 23 матча во всех турнирах и отметился 5 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает Кангва в 1,5 миллиона евро.

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STVA 1
STVA 1
вчера в 11:21
Стоит полтора ляма а берут за 500 000!
Гость
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