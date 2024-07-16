«Урал» подпишет действующего чемпиона Сербии

1721117664

вчера, 11:14

Полузащитник «Црвены Звезды» и сборной Замбии близок к переходу в «Урал». Сумма трансфера составит 500 тысяч евро. Игрок подпишет трёхлетний контракт с зарплатой 3 миллиона рублей в месяц.

Кангва перешёл в «Црвену Звезду» из тульского «Арсенала» в июле 2022 года. В прошедшем сезоне, выступая за белградский клуб и «Кортрейк» (на правах аренды), 25-летний центральный полузащитник сыграл 23 матча во всех турнирах и отметился 5 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает Кангва в 1,5 миллиона евро.