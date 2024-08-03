«Ливерпуль» хочет продать Джо Гомеса

«Ливерпуль» планирует расстаться с защитником Джо Гомесом.
«Красные» имеют в составе достаточное количество альтернативных вариантов на данную позицию.
По слухам, игрок может перейти в чемпионат Германии.
«Ливерпуль» планирует расстаться с защитником Джо Гомесом.
«Красные» имеют в составе достаточное количество альтернативных вариантов на данную позицию.
По слухам, игрок может перейти в чемпионат Германии.
------------------------
Это о ком речь интересно? Ван Дэйк уже сдает и вообще может уйти. Матип уже ушел вроде. Остается вечно травмированный Конате и молодой Кванса. А на фланге что? Арнольд и не защитник вовсе, так что тоже только 1 вариант- это молодой парень тот, забыл фамилию.
------------------------
Это о ком речь интересно? Ван Дэйк уже сдает и вообще может уйти. Матип уже ушел вроде. Остается вечно травмированный Конате и молодой Кванса. А на фланге что? Арнольд и не защитник вовсе, так что тоже только 1 вариант- это молодой парень тот, забыл фамилию.