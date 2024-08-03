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«Ливерпуль» хочет продать Джо Гомеса

вчера, 08:53

«Ливерпуль» планирует расстаться с защитником Джо Гомесом.

«Красные» имеют в составе достаточное количество альтернативных вариантов на данную позицию.

По слухам, игрок может перейти в чемпионат Германии.

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Grizly88
Grizly88
вчера в 10:43
Продать его давно надо было
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:29
«Красные» имеют в составе достаточное количество альтернативных вариантов на данную позицию.
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Это о ком речь интересно? Ван Дэйк уже сдает и вообще может уйти. Матип уже ушел вроде. Остается вечно травмированный Конате и молодой Кванса. А на фланге что? Арнольд и не защитник вовсе, так что тоже только 1 вариант- это молодой парень тот, забыл фамилию.
Гость
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