Розе рассказал, почему «Лейпциг» не продаёт Ольмо в «Барселону»

Главный тренер «Лейпцига» Марко Розе ответил на вопрос, почему немецкий клуб не продаёт полузащитника Даниэля Ольмо в «Барселону».
Футболист имеет ценность, которую он заработал вместе с нами. Он прекрасно развился. Все знают, на что способен Дани Ольмо. Каждый должен осознавать ценность игрока. Поэтому клуб, который действительно хочет его купить, должен заплатить соответствующую сумму.
Мбаппе тоже достаточно развился в ПСЖ....до 180-ти млн....
Только ушёл бесплатно...
Мбаппе тоже достаточно развился в ПСЖ....до 180-ти млн....
Только ушёл бесплатно...