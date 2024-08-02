Розе рассказал, почему «Лейпциг» не продаёт Ольмо в «Барселону»

Главный тренер «Лейпцига» ответил на вопрос, почему немецкий клуб не продаёт полузащитника в «Барселону».

Футболист имеет ценность, которую он заработал вместе с нами. Он прекрасно развился. Все знают, на что способен Дани Ольмо. Каждый должен осознавать ценность игрока. Поэтому клуб, который действительно хочет его купить, должен заплатить соответствующую сумму.