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Розе рассказал, почему «Лейпциг» не продаёт Ольмо в «Барселону»

вчера, 23:48

Главный тренер «Лейпцига» Марко Розе ответил на вопрос, почему немецкий клуб не продаёт полузащитника Даниэля Ольмо в «Барселону».

Футболист имеет ценность, которую он заработал вместе с нами. Он прекрасно развился. Все знают, на что способен Дани Ольмо. Каждый должен осознавать ценность игрока. Поэтому клуб, который действительно хочет его купить, должен заплатить соответствующую сумму.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:09
Отступные выплатить и дело в шляпе, тем более сумма не большая)
Incredulous
Incredulous
сегодня в 08:49
Ольмо превращается в очередного Дембеле или Коутьньо.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 06:06
Розе хочет рассказать очевидности...)))

Мбаппе тоже достаточно развился в ПСЖ....до 180-ти млн....
Только ушёл бесплатно...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 02:12
Все четко и по делу... Барсе в свое время надо было ценить своих воспитанников
Alex_67
Alex_67
сегодня в 02:06
Интересно, сколько Лейпциг хочет получить за отличного игрока? Кстати, неплохо бы напомнить Ольмо, что у него есть действующий контракт с клубом. Может он тогда перестанет публично ныть и искать себе поддержку в СМИ.
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:54
Ещё проще - следует добавить "бабок"...)
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