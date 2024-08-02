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ПСЖ сделал предложение по Альваресу

вчера, 23:10

ПСЖ намерен побороться за нападающего «Манчестер Сити» Хулиана Альвареса.

Клуб сделал официальное предложение «горожанам».

Сам игрок хотел бы продолжить карьеру в Испании.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 11:04
Если кто-то из них дойдёт до плей-офф, то может и гляну))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 10:56, ред.
Рекомендую на "колхоз" поглядеть в лице не только ПСЖ, но и Монако с Лиллем.
Хотя не трудись. На них в ЛЧ поглядишь - теперь от "колхоза" 4 -ре тимы в групповой этап напрямую выходят.
sihafazatron
sihafazatron ответ Евгений Воробьёв (раскрыть)
сегодня в 09:07
Уж побольше чем в колхозе французском))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:06
С этих товарищей можно и бабла срубить нормально)) вот только сам Альварес навряд ли захочет туда идти
Евгений Воробьёв
Евгений Воробьёв ответ cbfedzsj4my9 (раскрыть)
сегодня в 07:35
Это какие, ну кроме Реала, сейчас?
cbfedzsj4my9
cbfedzsj4my9
сегодня в 07:02
Испания Альваресу ближе и роднее, и команд достойных там достаточно
cf3cm8fn53mk
cf3cm8fn53mk
сегодня в 06:36
С ПМЖ приятно иметь дело: денежный клуб.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:10
ПСЖ опять собирает компанию !
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