ПСЖ сделал предложение по Альваресу

ПСЖ намерен побороться за нападающего «Манчестер Сити» Хулиана Альвареса.
Клуб сделал официальное предложение «горожанам».
Сам игрок хотел бы продолжить карьеру в Испании.
ПСЖ намерен побороться за нападающего «Манчестер Сити» Хулиана Альвареса.
Клуб сделал официальное предложение «горожанам».
Сам игрок хотел бы продолжить карьеру в Испании.
Хотя не трудись. На них в ЛЧ поглядишь - теперь от "колхоза" 4 -ре тимы в групповой этап напрямую выходят.
Хотя не трудись. На них в ЛЧ поглядишь - теперь от "колхоза" 4 -ре тимы в групповой этап напрямую выходят.