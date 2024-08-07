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Медиалига находится в контакте с Бекхэмом по медийному чемпионату мира

вчера, 14:46

Глава Медийной футбольной лиги Николай Осипов рассказал, кто из известных людей из мира спорта оказывает помощь в организации чемпионата мира среди медийных команд.

Мы поддерживаем общение с американской командой, с человеком, который является прямым коммуникатором с Дэвидом Бекхэмом. Ребята ждут дату, сроки и в первую очередь локацию, где чемпионат мира будет проходить. Поэтому его появление также весьма вероятно, как и в момент нашего предыдущего интервью. Но чемпионат мира – это история, которая сейчас стала гораздо ближе в силу того, что у нас появились опытные в плане организации международных мероприятий партнёры.

Тот же самый Умар Назарович Кремлёв – человек, который увидел потенциал и интерес в том, чтобы Медиалига имела место на существование. Я думаю, что он поможет нам ещё быстрее приблизиться к оформленному формату проведения чемпионата мира, и здесь можно ещё более уверенно говорить, что это будет конец этого года либо начало следующего. Скорее – конец этого, потому что начало следующего – это Рамадан. Всё-таки мы говорим про Дубай как нейтральную территорию проведения, которая может внести корректировки, поэтому хочется в эту дату метить. Мы с этой стороны работу не останавливаем, изучаем инфраструктуру, продумываем логистику, находимся в диалоге с командами.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 18:24
Пока рано говорить о выходе на международные игры любых лиг.
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:08
Слишком много внимания Медиалиге.
Не забыли бы только реальный футбол за этой ширмой.
Про детский футбол тоже стоило бы задуматься.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 14:48
Насколько я знаю должна быть еще коллаба с испанской медийной лигой.
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