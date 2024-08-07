Медиалига находится в контакте с Бекхэмом по медийному чемпионату мира

Глава Медийной футбольной лиги Николай Осипов рассказал, кто из известных людей из мира спорта оказывает помощь в организации чемпионата мира среди медийных команд.
Мы поддерживаем общение с американской командой, с человеком, который является прямым коммуникатором с Дэвидом Бекхэмом. Ребята ждут дату, сроки и в первую очередь локацию, где чемпионат мира будет проходить. Поэтому его появление также весьма вероятно, как и в момент нашего предыдущего интервью. Но чемпионат мира – это история, которая сейчас стала гораздо ближе в силу того, что у нас появились опытные в плане организации международных мероприятий партнёры.
Тот же самый Умар Назарович Кремлёв – человек, который увидел потенциал и интерес в том, чтобы Медиалига имела место на существование. Я думаю, что он поможет нам ещё быстрее приблизиться к оформленному формату проведения чемпионата мира, и здесь можно ещё более уверенно говорить, что это будет конец этого года либо начало следующего. Скорее – конец этого, потому что начало следующего – это Рамадан. Всё-таки мы говорим про Дубай как нейтральную территорию проведения, которая может внести корректировки, поэтому хочется в эту дату метить. Мы с этой стороны работу не останавливаем, изучаем инфраструктуру, продумываем логистику, находимся в диалоге с командами.
Не забыли бы только реальный футбол за этой ширмой.
Про детский футбол тоже стоило бы задуматься.
Не забыли бы только реальный футбол за этой ширмой.
Про детский футбол тоже стоило бы задуматься.