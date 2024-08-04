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«Витесс» сохранит профессиональный статус

сегодня, 00:16

«Витесс» не потеряет профессиональный статус после успешной подачи апелляции.

Ранее сообщалось о финансовых проблемах клуба.

Теперь «Витесс» будет играть во 2-й лиге Нидерландов.

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Alex_67
Alex_67
сегодня в 03:50
Кого-то волнует судьба Витесса?
Лично мне он безразличен, как и весь их футбол.
Меня раздражает то, что наши богачи пируют.
Топ-клубы готовы платить миллионы непонятно за кого.
Может быть пора лишить монополии владения клубами.
5qnur382sjby
5qnur382sjby
сегодня в 01:26
Витесс банкрот, это сплошное разочарование
Гость
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