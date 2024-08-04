«Витесс» сохранит профессиональный статус

«Витесс» не потеряет профессиональный статус после успешной подачи апелляции.
Ранее сообщалось о финансовых проблемах клуба.
Теперь «Витесс» будет играть во 2-й лиге Нидерландов.
«Витесс» не потеряет профессиональный статус после успешной подачи апелляции.
Ранее сообщалось о финансовых проблемах клуба.
Теперь «Витесс» будет играть во 2-й лиге Нидерландов.
Лично мне он безразличен, как и весь их футбол.
Меня раздражает то, что наши богачи пируют.
Топ-клубы готовы платить миллионы непонятно за кого.
Может быть пора лишить монополии владения клубами.
Лично мне он безразличен, как и весь их футбол.
Меня раздражает то, что наши богачи пируют.
Топ-клубы готовы платить миллионы непонятно за кого.
Может быть пора лишить монополии владения клубами.