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Кроос создал Медиалигу в Германии

вчера, 19:41

Бывший полузащитник сборной Германии Тони Кроос совместно со стримером EliasN97 создал Медиалигу в Германии.

Турнир получил название The Icon League. В ней сыграют 14 команд, каждой из которых руководят известные футболисты (Роберт Андрих, Бреэль Эмболо, Альфонсо Дэвис и т.д.).

По регламенту, матчи будут проходить в формате 5 на 5.

Первый тур пройдёт 1 сентября.

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Все комментарии
Lewa2708
Lewa2708 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 21:55
В каком плане безопаснее?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:20
интересный тип тони.
живет в мадриде, так как в германии небезопасно.
но бизнес хочет вести в германии.
cg2kaj772e52
cg2kaj772e52
вчера в 19:56
Молодец! Будет ещё долго с футболом!
Вещий
Вещий
вчера в 19:49
Это он у нас взял идею...:))))
Гость
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