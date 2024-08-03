Кроос создал Медиалигу в Германии

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вчера, 19:41

Бывший полузащитник сборной Германии совместно со стримером EliasN97 создал Медиалигу в Германии.

Турнир получил название The Icon League. В ней сыграют 14 команд, каждой из которых руководят известные футболисты (Роберт Андрих, Бреэль Эмболо, Альфонсо Дэвис и т.д.).

По регламенту, матчи будут проходить в формате 5 на 5.

Первый тур пройдёт 1 сентября.