Кроос создал Медиалигу в Германии

Бывший полузащитник сборной Германии Тони Кроос совместно со стримером EliasN97 создал Медиалигу в Германии.
Турнир получил название The Icon League. В ней сыграют 14 команд, каждой из которых руководят известные футболисты (Роберт Андрих, Бреэль Эмболо, Альфонсо Дэвис и т.д.).
По регламенту, матчи будут проходить в формате 5 на 5.
Первый тур пройдёт 1 сентября.
живет в мадриде, так как в германии небезопасно.
но бизнес хочет вести в германии.
живет в мадриде, так как в германии небезопасно.
но бизнес хочет вести в германии.