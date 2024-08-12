Одноклубник Захаряна рассказал, почему он не перейдёт в Саудовскую Аравию

Полузащитник «Реала Сосьедад» Такефуса Кубо рассказал, что у него было предложение из Саудовской Аравии.
У меня было предложение из Саудовской Аравии, но оно меня не заинтересовало. Для меня с самого детства самое главное — играть против лучших и с лучшими. Если когда-нибудь, в ближайшем или отдаленном будущем, Саудовская Аравия станет лучшей лигой в мире по своим спортивным заслугам, я перейду туда. Но пока это привлекательно только с финансовой точки зрения. Мне нужно остаться в элитной лиге. Это моя мечта, а не деньги. Иначе я бы уже был там.
80-летний Такефуса сидит в кресле качалке любуется цветением сакуры....
Внуки:
- "Дедушка а правда,если бы не твои амбиции наша семья могла бы быть очень богата?"
- Да..правда...Я такой...
- Ну ладно...мы пошли...Доширак оставили на кухне...на 2-е недели хватит...
80-летний Такефуса сидит в кресле качалке любуется цветением сакуры....
Внуки:
- "Дедушка а правда,если бы не твои амбиции наша семья могла бы быть очень богата?"
- Да..правда...Я такой...
- Ну ладно...мы пошли...Доширак оставили на кухне...на 2-е недели хватит...