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Одноклубник Захаряна рассказал, почему он не перейдёт в Саудовскую Аравию

вчера, 09:29

Полузащитник «Реала Сосьедад» Такефуса Кубо рассказал, что у него было предложение из Саудовской Аравии.

У меня было предложение из Саудовской Аравии, но оно меня не заинтересовало. Для меня с самого детства самое главное — играть против лучших и с лучшими. Если когда-нибудь, в ближайшем или отдаленном будущем, Саудовская Аравия станет лучшей лигой в мире по своим спортивным заслугам, я перейду туда. Но пока это привлекательно только с финансовой точки зрения. Мне нужно остаться в элитной лиге. Это моя мечта, а не деньги. Иначе я бы уже был там.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 12:27
грамотно разложил
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:03
2080-й год....
80-летний Такефуса сидит в кресле качалке любуется цветением сакуры....
Внуки:
- "Дедушка а правда,если бы не твои амбиции наша семья могла бы быть очень богата?"
- Да..правда...Я такой...
- Ну ладно...мы пошли...Доширак оставили на кухне...на 2-е недели хватит...
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:50
А не всё ли нам равно?
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:35, ред.
Молодец! Всё здраво изложил.
Гость
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