Одноклубник Захаряна рассказал, почему он не перейдёт в Саудовскую Аравию

Полузащитник «Реала Сосьедад» рассказал, что у него было предложение из Саудовской Аравии.

У меня было предложение из Саудовской Аравии, но оно меня не заинтересовало. Для меня с самого детства самое главное — играть против лучших и с лучшими. Если когда-нибудь, в ближайшем или отдаленном будущем, Саудовская Аравия станет лучшей лигой в мире по своим спортивным заслугам, я перейду туда. Но пока это привлекательно только с финансовой точки зрения. Мне нужно остаться в элитной лиге. Это моя мечта, а не деньги. Иначе я бы уже был там.