«Манчестер Юнайтед» понадобился Фергюсон. Придётся заплатить около 60 млн евро

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сегодня, 19:13

Тен Хаг недоволен футболистами в атаке.

После финала Суперкубка Англии, в котором «Манчестер Юнайтед» поставил в центр атаки атакующего хавбека Фернандеша, у тренерского штаба тен Хага есть вопросы к форвардам. Гарначо забил гол «Манчестер Сити», но Санчо и Рэшфорд промахивались. Хотя в заявке есть два молодых нападающих, в МЮ обсуждают идею подписать юного крепкого ирландца из «Брайтона». Эван Фергюсон ждёт приглашения в один из грандов АПЛ , но есть сомнения, что это правильная сделка.

Против трансфера. Нестабильность игрока

Девятнадцатилетний нападающий «Брайтона» и сборной Ирландии Фергюсон забил 6 мячей в прошлом сезоне АПЛ . В позапрошлом, когда был ещё моложе, отличился тоже шесть раз. МЮ точно нужен парень, который не всегда попадал в основу «чаек»? «Брайтон» выгодно продавал многих футболистов, но не все сразу смогли заиграть на новом месте. Кайседо и Кукурелья в «Челси» как два хороших примера. Но Эван моложе, то есть его стартовый рывок мог быть обманом для скаутов. А проблемы с серией без голов – отражением истинного уровня. Включение в различные списки самых талантливых мало что значит. Фергюсон не был в идеальной форме весной.

За трансфер. Минусы Хёйлунда и Зиркзее

Бывший нападающий «Аталанты» забивал в Лиге чемпионов и АПЛ за МЮ . Но датчанин Хёйлунд лишь на год старше, чем Фергюсон. Расмус активно лечит акне на щеках – процесс показывал его врач. Растущий организм Хёйлунда не сможет выдать футбол в стиле ван Нистелроя на пике формы. Сам Руд поддержит трансфер Фергюсона, если новый ассистент тен Хага видит, что Хёйлунд физически не может выдать полноценный сезон на острие. Также есть вопросы к позиции голландца Зиркзее. В структуре «Болоньи» закрывал широкий фронт работы в атаке. МЮ играет иначе, а Джошуа понадобится время на адаптацию. Француз Марсьяль ушел, а тен Хаг завязал с инсайдами в центре атаки.

Против трансфера. Стоимость футболиста

У «Брайтона» контракт с Фергюсоном на пять лет. Поскольку даже рыночная стоимость ирландца – 50 млн евро, то МЮ игрока не отдадут дешевле 58 миллионов. А теперь вопрос. Зачем тен Хагу ещё одна спорная ставка? Всегда легко обосновать подписание Харри Кейна за 100 млн евро, невзирая на возраст. И нельзя понять, зачем брать троих молодых футболистов суммарно за 174 млн евро, если ни один из них не решает проблему «Манчестер Юнайтед» на острие атаки. В тройке Хёйлунд, Фергюсон и Зиркзее нет готовых снайперов уровня Осимхена. Более того, датчанин и голландец, в отличие от ирландца, обожают играть в оттяжке. То есть МЮ просто продолжает разбрасываться деньгами.

За трансфер. Сильные стороны Фергюсона

Покритиковали «студента» футбольного университета «Брайтона», а теперь время похвалить. Фергюсон, хотя ему всего 19 лет, вымахал почти до 190 сантиметров. Он широкоплечий и физически сильный нападающий. Эван прекрасно работает двумя ногами, если говорим о приеме мяча. Круто бьет по воротам правой ногой. Не склонен к коллекциям промахов в стиле Нуньеса и Холанда. Фергюсон может удачно сыграть головой и понимает действия атакующих напарников. Бруну Фернандеш годами страдает из-за отказа тен Хага и боссов МЮ в подписании классического центрального нападающего. И хотя не каждый такой игрок приживется – у Лукаку в МЮ не получилось, Фергюсон работает иначе.

Против трансфера. Неудачные ставки МЮ

Во многих грандах хорошо анализируют новичков. «Манчестер Юнайтед» – антипод таким клубам, у них нетипично много провалов. И если такие футболисты, как Каземиро, после сложных отрезков могут собраться на опыте, то Санчо, Рэшфорд и Антони скорее разочаруют публику, невзирая на доверие к вингерам. Также помним, что МЮ подписал Маунта, которого некуда теперь приткнуть после успеха Гарначо в атаке на фланге и решения Фернандеша остаться в «Манчестер Юнайтед». У тен Хага слишком много неудачных трансферов, чтобы слепо доверять ему ещё около 60 млн евро на подписание молодого ирландца. И хотя фамилия для МЮ знаковая, это другой Ферги.

За трансфер. Явные проблемы в нападении

Ван Нистелрой, бывший форвард МЮ и «Реала», после получения тренерской лицензии и первых лет работы тренером набрался опыта. У него точно есть понимание правильной работы нападающего в 2024 году. У МЮ атака работала неудачно, как и оборона. Нереализованные подходы против «Манчестер Сити» можно списать на волнение и неготовность в первом поединке сезона. Гвардиола тоже заявил, что его команда сыграла плохо. А вот в АПЛ «дьяволы» встретят неудобных середняков, с которыми не получится сыграть вничью после анонсированных рискованных решений голкипера Онаны, ошибок новых сочетаний защитников – подписывают де Лигта и Мазрауи из «Баварии», и без яркой «девятки».

Мнение читателей. Примите решение вместо МЮ

Нужен им Фергюсон, или лучше отказаться от сделки, надеясь на хорошую игру Зиркзее и быстрое возвращение на пик формы Хёйлунда? Травма Расмуса выбила его минимум до начала сентября. Новый центральный защитник Йоро тоже не сможет дебютировать сразу, самый дорогой новичок манкунианцев на данный момент вылетел до конца октября. Невезение сопровождает МЮ ещё до старта сезона в АПЛ . Не хочется, чтобы Эван Фергюсон стал очередной жертвой тренера Эрика тен Хага. С другой стороны, в прошлый раз будущий сэр Алекс начал заметное возрождение «Манчестер Юнайтед», когда подписал нападающего Кантона.