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«Тоттенхэм» подписал вингера «Бернли»

16 августа 2024, 12:47

Полузащитник «Бернли» и сборной Франции до 23 лет Уилсон Одоберт перешёл в «Тоттенхэм». Соглашение подписано до июня 2029 года. Игрок будет выступать под номером 28. Сумма трансфера составила 25 миллионов фунтов стерлингов плюс 5 миллионов фунтов стерлингов в виде бонусов. Также «Бернли» получит 10 % от последующей продажи футболиста.

Одоберт воспитанник ПСЖ. За «Бернли» он выступал с августа 2023 года. В прошедшем сезоне на счету левого вингера 33 матча во всех турнирах, 4 гола и 3 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает 19-летнего француза в 10 миллионов евро.

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VeniaminS
VeniaminS
16 августа в 13:04
Неплохое усиление для Тоттенхэма.
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