«Тоттенхэм» подписал вингера «Бернли»

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16 августа 2024, 12:47

Полузащитник «Бернли» и сборной Франции до 23 лет перешёл в «Тоттенхэм». Соглашение подписано до июня 2029 года. Игрок будет выступать под номером 28. Сумма трансфера составила 25 миллионов фунтов стерлингов плюс 5 миллионов фунтов стерлингов в виде бонусов. Также «Бернли» получит 10 % от последующей продажи футболиста.