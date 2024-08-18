Гюндоган планирует вернуться в «Манчестер Сити»

Полузащитник Илкай Гюндоган хочет уйти из «Барселоны».
Сообщается, что футболист пытается узнать, возможно ли ему вернуться в «Манчестер Сити». «Горожане» допускают такой вариант.
Полузащитник Илкай Гюндоган хочет уйти из «Барселоны».
Сообщается, что футболист пытается узнать, возможно ли ему вернуться в «Манчестер Сити». «Горожане» допускают такой вариант.
а вот Лапорта хочет продать немца и Рафинья по финанс.соображениям)) тем более клуб приобрел Дани Ольмо.
оба отказываются переходить в Сауд. Аравию, а Илкай не хочет в Фенербахче и Галатасарай.
и теперь Илкай сам вышел на связь МанСити чтоб узнать о возможном возвращении.
Пеп только рад.
все узнаем к 30 августа)))
а вот Лапорта хочет продать немца и Рафинья по финанс.соображениям)) тем более клуб приобрел Дани Ольмо.
оба отказываются переходить в Сауд. Аравию, а Илкай не хочет в Фенербахче и Галатасарай.
и теперь Илкай сам вышел на связь МанСити чтоб узнать о возможном возвращении.
Пеп только рад.
все узнаем к 30 августа)))