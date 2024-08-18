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Гюндоган планирует вернуться в «Манчестер Сити»

вчера, 18:34

Полузащитник Илкай Гюндоган хочет уйти из «Барселоны».

Сообщается, что футболист пытается узнать, возможно ли ему вернуться в «Манчестер Сити». «Горожане» допускают такой вариант.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:57
Это будет отличным вариантом для немецкого турка, если Манчестер Сити согласится взять его. Но вопрос такой возникает. Нужен ли он теперь Манчестер Сити и Хосепу Гвардиоле? Илкай сам виноват в том, что оказался в таком положении. Как вообще можно было уходить из Манчестер Сити в Барселону? Сомневаюсь в том, что он сможет обратно попасть в Манчестер. Посмотрим... Доживём, увидим...
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 21:14
Интересно, после таких разговоров, каталонцы до сих пор хотят Силву или кого ещё из Сити?)
za4cp3vbffzg
za4cp3vbffzg
вчера в 19:26
ну а что, жена отдохнула, загорела, можно и обратно в Манчестер
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:23
Марка пишет что Гюндоган наоборот. не хотел уйти из Барсы.
а вот Лапорта хочет продать немца и Рафинья по финанс.соображениям)) тем более клуб приобрел Дани Ольмо.
оба отказываются переходить в Сауд. Аравию, а Илкай не хочет в Фенербахче и Галатасарай.
и теперь Илкай сам вышел на связь МанСити чтоб узнать о возможном возвращении.
Пеп только рад.
все узнаем к 30 августа)))
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:13
МС Гюндоган не нужен в качестве основного игрока. А вот для ближайшей ротации он должен подойти. Вот только без согласия снизить зарплату его не возьмут. Да и Барселона на нём не наварится. Зато разгрузит зарплатную ведомость.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 19:07
Наверное только если бесплатно. Такие игроки хорошо помогают молодежи потихоньку влиться в состав. Вон в Челси накупили много молодых звезд, все провалились кроме Палмера. В любом коллективе должен быть возрастной баланс
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:46
Допускают ещё не значит , что он осуществится - навряд ли...
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