Хавбек «Спартака» Зорин: «Сделаем всё, чтобы оправдать доверие фанатов»

Полузащитник «Спартака» Даниил Зорин высказал своё мнение о кричалках болельщиков команды после матча Кубка России против махачкалинского «Динамо» (1:1, 3:4 по пенальти).
После игры фанаты «красно-белых» скандировали в адрес футболистов: «Снимайте майки» и «Позорище».
Это очень неприятно, учитывая, что мы работаем, стараемся и вкладываем душу. Возможно, болельщикам кажется, что мы играем как-то не так. Мы сами понимаем, что игра и результат не очень хорошие. Будем делать всё, чтобы оправдать доверие болельщиков, которые приходят на стадион и поддерживают нас даже в трудные времена. Мы выполняем свою работу, тренируемся. Не могу никак оценить игру нашей команды как позорище, потому что мы вкладываем силы и эмоции каждый день на протяжении долгого времени. Мы подходим к работе с душой.
Меня больше всего в таких заявления поражает вот это полное отсутвие здравого смысла и логики - они уже годами не понимают искренне чтож не получается, мы же всё делаем как положено, прибавлять не надо, мы же всё итак делаем, не знаем почему не получается, мистика какая то. Но прибавлять некуда получается, итак работаем со всей душой. Вот дела! 🤷♂️🤦♂️
"Не могу никак оценить игру нашей команды как позорище потому что пресс-служба запрещает". Не переживай Зорькин, все кому надо уже оценили без тебя. И нет, Даниил, болельщикам не кажется, а так как вы не играют, так только позорятся и позорят цвета великой некогда команды.
