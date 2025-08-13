Хавбек «Спартака» Зорин: «Сделаем всё, чтобы оправдать доверие фанатов»

Полузащитник «Спартака» высказал своё мнение о кричалках болельщиков команды после матча Кубка России против махачкалинского «Динамо» (1:1, 3:4 по пенальти).

После игры фанаты «красно-белых» скандировали в адрес футболистов: «Снимайте майки» и «Позорище».

Это очень неприятно, учитывая, что мы работаем, стараемся и вкладываем душу. Возможно, болельщикам кажется, что мы играем как-то не так. Мы сами понимаем, что игра и результат не очень хорошие. Будем делать всё, чтобы оправдать доверие болельщиков, которые приходят на стадион и поддерживают нас даже в трудные времена. Мы выполняем свою работу, тренируемся. Не могу никак оценить игру нашей команды как позорище, потому что мы вкладываем силы и эмоции каждый день на протяжении долгого времени. Мы подходим к работе с душой.