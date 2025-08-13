 
Хавбек «Спартака» Зорин: «Сделаем всё, чтобы оправдать доверие фанатов»

вчера, 15:29
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Махачкала)ДинамоЗакончился после серии пенальти

Полузащитник «Спартака» Даниил Зорин высказал своё мнение о кричалках болельщиков команды после матча Кубка России против махачкалинского «Динамо» (1:1, 3:4 по пенальти).

После игры фанаты «красно-белых» скандировали в адрес футболистов: «Снимайте майки» и «Позорище».

Это очень неприятно, учитывая, что мы работаем, стараемся и вкладываем душу. Возможно, болельщикам кажется, что мы играем как-то не так. Мы сами понимаем, что игра и результат не очень хорошие. Будем делать всё, чтобы оправдать доверие болельщиков, которые приходят на стадион и поддерживают нас даже в трудные времена. Мы выполняем свою работу, тренируемся. Не могу никак оценить игру нашей команды как позорище, потому что мы вкладываем силы и эмоции каждый день на протяжении долгого времени. Мы подходим к работе с душой.

Bad Listener
Bad Listener ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 23:24, ред.
Алекперов задаёт тренд и цель для руководства Спартака в виде пиара и рекламы Лукойла что сказывается на выборе между нормальными тренерами и бездарями с знаменитой фамилией. Приоритеты у людей из-за этого искажены. И раз он не имеет отношения к руководству Спартака то зачем он делает заявления связанные с фактом владения Спартаком? Он недвусмысленно даёт понять что на самом деле их волнуют рекламные эффекты, а те кто управляет командой естественно должны ориентироваться на цели всей компании и корректировать своё поведение исходя из них.
cska1948
cska1948 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 23:08
Не понимаю, какие у болельщиков Спартака претензии к Алекперову? Он вообще не футбольный человек. Он нефтяник. Разве он мало денег даёт на ФК Спартак? Чего вы от него ещё хотите? Это Федун был любителем футбола и пытался рулить Спартаком. Много он нарулил? Вон, Зениту повезло. Миллер родился и вырос в Ленинграде, и он является заядлым болельщиком Зенита с детства в прямом смысле. Но разве вы когда-нибудь слышали, что Миллер вмешивается в футбольный процесс Зенита? Я такого не слышал. Вы что, хотите, чтобы Алекперов начал руководить Спартаком?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 21:14
Пой ласточка , пой !!!!
SHMEL
SHMEL
вчера в 19:27
"Старые песни о главном "...
"Свежо приданьице-но верится с трудом"...
Futurista
Futurista
вчера в 18:07, ред.
jRest
jRest ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 17:49
Так они и радуют. Фанаты Зенита, Динамо, ЦСКА и Локомотива давно такими счастливыми не были от игры Спартака.
112910415
112910415
вчера в 17:17
Ещё не всё сделали?!
nik9373
nik9373
вчера в 17:12
Ничего нового: мы всё делаем, а оно не делается.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 17:05
Особенно много слелает сам Зорин... сидя на лавке.
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:23
х
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 16:22
Надо сделать всё, но при этом чуть больше того, что нужно сделать. Тогда и игра придёт, и осознание, и понимание, и чёрта лысого что ещё придёт. Только так).
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 16:12, ред.
Молодой глупенький еще...) Вот такое то с российским паспортом и играет у нас...что тогда говорить о приезжих наемниках...
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:08
Сколько же пафоса в 'словах этого человека?
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
вчера в 16:01
Вот так вот, работая ,,с душой" и вылетают в низшую лигу...
Так и не поняв болельщиков.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:00
Ничё не меняется.....
Против Зенита костьми лечь...на максимуме...
Потом гори оно всё огнём...
Как обычно набрать с Питером очки ...чтоб потом (и до) потерять 20 очков с командами из нижней части таблицы....))
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 15:34, ред.
С душком скорее. Мы уже видели, оказалось что это ваше всё не так уж и много. Вообще лебедь рак и щука тоже с душой делали своё дело, только без ума при этом. Результат мы все знаем. В Спартаке каждый с душой и самоотверженностью делает своё дело, господин Аликперов например нефть продаёт с душой. А господин Какахигао с душой тратит казённые деньги непонятно на что и себе в карман. А господин Андреев с душой неликвид тащит с российского рынка в ряды Спартака под видом качественных игроков. Ну а господин Станкович с душой перекладывает ответственность на судей и Медину. Всё от чистого сердца, даже надзор главы пресс-службы за журналистами на пресс-конференциях чтобы те не спрашивали что не попадя и держались в узких рамках тоже с душой. Данте когда круги ада описывал забыл круг в кортом души болельщиков Спартака 25 лет уже находятся.

Меня больше всего в таких заявления поражает вот это полное отсутвие здравого смысла и логики - они уже годами не понимают искренне чтож не получается, мы же всё делаем как положено, прибавлять не надо, мы же всё итак делаем, не знаем почему не получается, мистика какая то. Но прибавлять некуда получается, итак работаем со всей душой. Вот дела! 🤷‍♂️🤦‍♂️

"Не могу никак оценить игру нашей команды как позорище потому что пресс-служба запрещает". Не переживай Зорькин, все кому надо уже оценили без тебя. И нет, Даниил, болельщикам не кажется, а так как вы не играют, так только позорятся и позорят цвета великой некогда команды.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:32
Давно пора радовать фанатов!
