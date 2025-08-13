Биджиев негативно высказался об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев не считает необходимым ужесточение лимита на иностранных игроков в России.
В нашем футболе было столько изменений лимита… За всё время это ни разу не дало резкий толчок. А изменения были часто. Есть и положительные, и отрицательные стороны. Никогда изменение лимита не приводило к чему-то хорошему. У нас и так достаточно лимитов, начиная со Второй лиги. В РПЛ должна быть конкуренция.
"ой наши парни не развеваются, засилее легионеров им мешает играт, давайте ужетсочим лимит"
"ой наши парни зажрались не хотят развеваться гребут денег лопатой надо дать им конкуренцию ослабим лимит"... и так по кругу 😆
Для местных дедов поясню, а то кроме чемпионата СССР и Олимпиады мало что помнят
Любой бомж с паспортом запросит зарплату в сколько угодно миллионов евро, и ему будут вынуждены её платить, ибо бомж иначе уйдет в другую команду со своим паспортом, а другие бомжи требуют еще больше.
Любой 16-18 летний мальчик, который 1 раз попал по катящемуся мячу, будет требовать зарплату на уровне Халка, потому что он очень перспективный и талантливый, а если не дать - уйдёт в другую крутую команду. Из свежих и громких примеров - Игнатьев из Краснодара, Татаев из Динамо, возможно Шапи (но с ним не уверен, может еще че было), и таких бомжей еще с десяток, а то и пару наберется. Нет смысла развиваться, если тебе платят 50 миллионов рублей в месяц, у тебя всё есть и ты в шоколаде. Уникумы типа Кисляка пропадут вообще отовсюду.
Любого русского паспортиста скупит Зенит и посадит на лавку, где он будет гнить, как Рязанцев, Новосельцев, Полоз, Терентьев и другие
Но, в целом, наш чемпионат и так очень крутой, ведь у Зенита целых 3 фарм клуба и 2 из них в Высшей лиги (Оренбург, Сочи). Поэтому заслужили сами такой шматок свежего кала, пусть будет лимит еще жестче 1+2, 0+1.5
среда, 13 авг. 2025 г. - 1:30
Судья: Rafael Rodrigo Klein
Ход матча
Dadá Belmonte - 60' 1:0
Ezequiel - 90+7' кр.карт.
