Биджиев негативно высказался об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ

сегодня, 13:48

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев не считает необходимым ужесточение лимита на иностранных игроков в России.

В нашем футболе было столько изменений лимита… За всё время это ни разу не дало резкий толчок. А изменения были часто. Есть и положительные, и отрицательные стороны. Никогда изменение лимита не приводило к чему-то хорошему. У нас и так достаточно лимитов, начиная со Второй лиги. В РПЛ должна быть конкуренция.

ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 15:51
Уважаемый бывший вратарь Хасанби! Прочти еще раз свою последнюю ффразу о том, что в РПЛ должны быть конкуренция. Какая может быть конкуренция, когда бюджетные клубы Газпрома, РЖД и ВТБ имеют бюджеты в 10-15 и даже в 20 раз больше бюджетов провинциальных клубов. Ее нет и не будет. Что даст лимит? В командах РПЛ не будет импортного шлака, скупаемого по дешевке. Будет 3 легионера на поле и все. У молодежи появится место в составе. И будет конкуренция между нашими выпускниками академий. Сейчас большинство их уходит в ФНЛ, т.к. в РПЛ места заняты варягами. Газпром накупил 13 голов по десятку миллионов евро за голову, разве они допустят, чтобы они сидели на лавке: Никогда. И наконец. У нас чемпионат России по футболу, а не первенство Амазонии или Сахеля.
ppkzbx4zkybs
ppkzbx4zkybs
сегодня в 15:04
Это ненадолго, все равно, скоро все вернется как было.
adekvat
adekvat
сегодня в 14:25
Ни к чему хорошему это не приведет.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 14:11, ред.
Они ходят по кругу с этим лимитом то ужестачают то по слабляют но результата это не дает это без конечный процесс.
"ой наши парни не развеваются, засилее легионеров им мешает играт, давайте ужетсочим лимит"
"ой наши парни зажрались не хотят развеваться гребут денег лопатой надо дать им конкуренцию ослабим лимит"... и так по кругу 😆
Debil2000
Debil2000
сегодня в 14:04
    lotsman
    lotsman
    сегодня в 13:55
