Биджиев негативно высказался об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ

Главный тренер махачкалинского «Динамо» не считает необходимым ужесточение лимита на иностранных игроков в России.

В нашем футболе было столько изменений лимита… За всё время это ни разу не дало резкий толчок. А изменения были часто. Есть и положительные, и отрицательные стороны. Никогда изменение лимита не приводило к чему-то хорошему. У нас и так достаточно лимитов, начиная со Второй лиги. В РПЛ должна быть конкуренция.