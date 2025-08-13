 
Президент «Вильярреала» заявил, что Партей покинет клуб, если будет осуждён

сегодня, 11:59

Президент «Вильярреала» Фернандо Роч сообщил, что полузащитник Томас Партей покинет команду в случае его осуждения по обвинениям в изнасиловании и сексуальном насилии, касающимся пяти инцидентов в Лондоне и Марбелье.

Игрок участвует в судебном процессе, заявляя о своей невиновности и опровергая обвинения. Клуб поддерживает принцип презумпции невиновности и ожидает решения английской судебной системы. Мы осуждаем любое насилие и считаем, что Партей на данный момент невиновен, как и все присутствующие. Это основополагающее право должно соблюдаться. Он — выдающийся футболист, который значительно усилит нашу команду. Если его признают виновным, он не сможет играть за «Вильярреал», но сейчас он не осуждён. Нужно дождаться решения суда и уважать принцип презумпции невиновности.

Томас Партей был освобожден под залог и должен предстать перед судом 2 сентября.

Real Oviedo
Real Oviedo
сегодня в 12:53
Верно говорит президент. Пока вина не доказана пусть играет. Обвинения могут оказаться ложными. Скольких игроков уже за последние годы так обвиняли но доказать ничего не смогли.
Вещий
Вещий
сегодня в 12:36
Уголовник никому не нужен ... правильно сделают если выгонят с треском.
lotsman
lotsman
сегодня в 12:22
