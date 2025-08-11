Станкович и Семак слабо начали сезон. Знаменитые тренеры Российской Премьер-Лиги заслужили порицание

1754892989

сегодня, 09:16

Фавориты постоянно теряют очки.

Нельзя разогнать половину наставников РПЛ после увольнения Сторожука из «Ахмата». Но после четырех туров видно, что именно тренерская команда – худшая на старте сезона. Черчесов в первом матче после возвращения обыграл «Зенит», и это камень в огород многократному чемпиону лиги Семаку. Станковичу подыскивают замену в «Спартаке». Карпин не контролирует игру «Динамо». Тренер «Краснодара» Мусаев, хотя и набирает очки, распсиховался и приказал убрать из рабочего пространства футболистов упоминания о весеннем чемпионстве. И ведь речь о традиционных лидерах РПЛ . Также есть непонятный «Ростов» Альбы, а рядом невзрачный «Пари НН» молодого белоруса Шпилевского. У многих команд ничего не получается на поле. Без побед идут «Сочи» и «Оренбург», их тренерам тоже могут найти замену. Понятно, что Карпина и Семака вряд ли быстро уволят, но пора вспомнить о грехах наставников фаворитов РПЛ .

Сергей Семак, «Зенит»

«Акрон» с Дзюбой выше в таблице. У «Зенита» давно нет чемпионской игры, а есть только чемпионский состав. Кадровое богатство не спасает, у Семака мало побед. «Зенит» достаточно крут, чтобы редко уступать в РПЛ , с «Ахматом» они прервали серию без поражений. Но неудача против команды Черчесова подчеркивает всё, что говорили о работе Семака ранее. У него плохой контакт с россиянами в заявке. Глушенков, Латышонок и Мостовой играют сами по себе. Также Семаку не хватает жесткости, чтобы заставить бразильцев если не уважать, то хотя бы бояться тренера. «Зенит» играет на автомате, в составе есть много футболистов, которым надоела РПЛ . Семак слишком нерешительный наставник, чтобы вовремя обновить основу. Сантосу, Барриосу и Кассьерре нужно было организовать трансферы в престижные лиги после шестого подряд чемпионства. На их место могли найти легионеров и россиян с мотивацией. А пока получается, что Семак не умеет вдохновлять ни своих, ни чужих. В «Зените» доверяют тренеру, но всё может измениться.

Деян Станкович, «Спартак»

Серб надеялся повоевать за чемпионство, а теперь «Спартак» очутился на 11-й строчке в таблице, набрав 4 очка из 12 возможных. Станкович ближе остальных к увольнению, ведь впереди у Деяна домашний поединок против «Зенита» в пятом туре. До этого будет матч против «Динамо» из Махачкалы в Кубке, но там Станкович использует резервистов. «Спартак» не всегда оставляет ужасное впечатление по игре, ведь у команды есть быстрые футболисты. Они часто давят, как и «Зенит», но у Станковича плачевные результаты. Агрессивный серб увидел поражение в дерби от «Локомотива» на выходных, а чуть раньше пережил домашний разгром от «Балтики». Глупые удаления и пенальти стали верными спутниками футболистов «Спартака». Даже когда Станкович приставил к лидеру соперника Батракову персонального опекуна, Умяров постоянно упускал Алексея. Игрок «Локомотива» сделал хет-трик, а у «Спартака» одни убытки. Угальде, Гарсия, Солари, Бабич и другие футболисты не прогрессируют под руководством Станковича.

Мурад Мусаев, «Краснодар»

«Горожане» на второй строчке в РПЛ , но это счастливое стечение обстоятельств. Удобный календарь и осечки конкурентов помогли «Краснодару». Вчера атакующий хавбек Кривцов забил гол «Оренбургу» в поединке, который Мусаеву не понравился по качеству игры «Краснодара». «Быки» плохо готовы к сезону. Даже «Пари НН» в первом туре выдал неплохой первый тайм против чемпионов. Московское «Динамо» без восьми игроков первой команды уступило в Краснодаре, но Мусаев не может вдохновиться победой в один мяч против обескровленного соперника. Форвард Кордоба придумал красивый решающий гол, а когда Джон не помогает, то тренер «горожан» страдает на бровке. У «Краснодара» пока плохой футбол. Они много владеют мячом, но Мусаев не добился прогресса ни в тактическом плане, ни в плане индивидуальной подготовки футболистов. «Краснодар» может разбегаться, у них появились новички, но к работе Мусаева хватает справедливых претензий. «Краснодар» мог набрать меньше пунктов, но пока им везло.

Валерий Карпин, «Динамо»

У коллег нет таких заметных кадровых потерь, как у Карпина. У «Динамо» в лазарете футболисты, которые могут успешно выйти на замену. Также команда потеряла несколько ключевых для Карпина людей. Защитник Осипенко должен был стать новым лидером обороны «Динамо» после ухода из команды капитана Бальбуэны. Мексиканец Чавес рассчитывал помогать Глебову и Фомину в центре поля. А без Тюкавина атака «Динамо» опускается на этаж ниже по классу, невзирая на количество моментов, которые могут сгенерировать. Отсутствие Гладышева против «Сочи» тоже сказалось. У «Динамо» из 29 ударов лишь 5 добрались до створа чужих ворот. Гол забил Макаров, подменявший как раз Гладышева, но активность бывшего запасного не превратила москвичей в чемпионов. У Карпина тоже игра первым номером, как у «Спартака», «Краснодара» и «Зенита», но нет тонкого изучения соперников. «Динамо» не обыграло дома «Балтику» в первом туре, а вчера Мухину из «Сочи» позволили выйти на ударную позицию и сравнять счет.

Джонатан Альба, «Ростов»