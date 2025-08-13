Суперкомпьютер Opta назвал фаворитов сезона-2025/26 в Ла Лиге

Статистический ресурс Opta оценил шансы команд на чемпионство в Ла Лиге.
Лидером рейтинга оказалась «Барселона» (46,5%), Далее идут «Реал» (32,1%) и «Атлетико» (11,7%).
В топ-5 также присутствуют «Вильярреал» (3,7%) и «Атлетик» (2,9%).
Ибо Зенит 8-й а Спартак 11-й......
вернулись травмированные, Эндрик 9, Мбаппе и Винисиус покажут лучшую версию самих себя, новый тренер, есть пара новых игроков, у Рюдигера новый смартфон.
все получится.
