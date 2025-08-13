 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТехнологии в футболеИспания. Примера 2025/2026

Суперкомпьютер Opta назвал фаворитов сезона-2025/26 в Ла Лиге

Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:12
При расчёте РПЛ Opta задымилась и сгорела....
Ибо Зенит 8-й а Спартак 11-й......
Vilar
Vilar
сегодня в 13:54
Ну, надо же, какой точный расчёт. На арифмометре «Феликс» получилось, тоже самое, только без десятых.
Брулин
Брулин
сегодня в 13:44
Ну все так и есть, с учетом прошлого сезона «Барселона» выглядит очевидным фаворитом.
Comentarios
Comentarios ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 13:32
Осталось только их сыграть . Пока они каждый сам по себе
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 12:51
в этом сезоне Реал должен навязать реальную борьбу.
вернулись травмированные, Эндрик 9, Мбаппе и Винисиус покажут лучшую версию самих себя, новый тренер, есть пара новых игроков, у Рюдигера новый смартфон.
все получится.
shlomo
shlomo
сегодня в 12:38
Расклад раскладу рознь... еще есть и человеческий фактор...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 12:37
Опять эта Ёпта!!!Ну ни шагу без неё)))))))
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 11:59
Я сам могу посмотреть турнирную таблицу.
Ironigor
Ironigor ответ 7czp8e4m736f (раскрыть)
сегодня в 11:58
Знатные бухгалтера ☝️😜🤣🤣
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:42
Ёпта не в курсе, что Арсен уже почти готов играть, иначе Сосьедад был бы в тройке у них как минимум))
7czp8e4m736f
7czp8e4m736f
сегодня в 11:40
Такой несложный прогноз может дать и простой калькулятор
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 