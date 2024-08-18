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«Спартак» продолжает переговоры о трансфере Актюркоглу

вчера, 14:21

«Спартак» продолжает вести переговоры по полузащитнику «Галатасарая» Керему Актюркоглу.

В футболисте спортивный отдел и главный тренер «красно-белых» видят в турке замену Хесусу Медине.

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Все комментарии
Denis1445
Denis1445
сегодня в 08:52
Самое интересное что в википедии он уже футболист футбольного клуба Спартак
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 20:44
Я буду резок но скажу-3 за 13 миллионов евро он нужен? Да еще с таким желанием играть? За эти деньги куча бразил голодных резвее и нужнее порвут фланг.
p6fb8cb2m6f3
p6fb8cb2m6f3
вчера в 18:25
Жадный турок взбаламутит весь Спартак, толку не будет.
Regista_321
Regista_321
вчера в 16:53
Медина вообще мертвый. Пасы неточные, бегать не хочет, дальние удары в молоко.
MS SQL Server MVP
MS SQL Server MVP
вчера в 16:18
лучше на такие деньги топ опорника!!
Валерыч
Валерыч
вчера в 15:59, ред.
Решил "Спартак" Керемом закупиться,
Но турок несговорчив, задирает нос...
И долго эта "сага" будет длиться?
А нужен ли вообще он? - Вот вопрос!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:49, ред.
И сказал царь трём сыновьям "Выпускайте каждый по стреле.На чей двор упадёт стрела, там и невесту берите."

Аморал поклонник русских народных сказок...тоже самое говорит агентам....Люксембург,Турция,Конго,Коста Рика...агенты и стрел не жалеют...по всему глобусу...
lotsman
lotsman
вчера в 15:39
Как продолжает?! А было сообщение, что он уже в Спартаке. Или опять инсайды от Карпа?)
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 15:28
Тренер Галатасарая и Сам Керем хотят чтобы он остался в Турции. Не понимаю что там ещё можно продолжать и почему упёрлись именно в этого игрока? Неужели нет никаких альтернатив? Барко же привезли из Аргентины
adekvat
adekvat
вчера в 15:04
Так согласился уже? Еще гочет цену набить.
Capral
Capral
вчера в 15:00
Вообще не понимаю- зачем трогать Медину?! Нормально играет, смотрится неплохо на любой позиции, заметен, старается, что еще надо?
Откровенно говоря, думал, что базар по турку уже закончили и он в Спартаке, оказывается, еще нет... Наверно новые требования выдвинул, когда понял, что нужен Спартаку.))) Так уже хочется посмотреть на это сокровище!!!
u3csxh95pqnz
u3csxh95pqnz
вчера в 14:35
Очень долго ведутся переговоры, неужели все прихоти турка выполнят?
Гость
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