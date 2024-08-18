«Спартак» продолжает переговоры о трансфере Актюркоглу

«Спартак» продолжает вести переговоры по полузащитнику «Галатасарая» Керему Актюркоглу.
В футболисте спортивный отдел и главный тренер «красно-белых» видят в турке замену Хесусу Медине.
«Спартак» продолжает вести переговоры по полузащитнику «Галатасарая» Керему Актюркоглу.
В футболисте спортивный отдел и главный тренер «красно-белых» видят в турке замену Хесусу Медине.
Но турок несговорчив, задирает нос...
И долго эта "сага" будет длиться?
А нужен ли вообще он? - Вот вопрос!
Но турок несговорчив, задирает нос...
И долго эта "сага" будет длиться?
А нужен ли вообще он? - Вот вопрос!
Аморал поклонник русских народных сказок...тоже самое говорит агентам....Люксембург,Турция,Конго,Коста Рика...агенты и стрел не жалеют...по всему глобусу...
Аморал поклонник русских народных сказок...тоже самое говорит агентам....Люксембург,Турция,Конго,Коста Рика...агенты и стрел не жалеют...по всему глобусу...
Откровенно говоря, думал, что базар по турку уже закончили и он в Спартаке, оказывается, еще нет... Наверно новые требования выдвинул, когда понял, что нужен Спартаку.))) Так уже хочется посмотреть на это сокровище!!!
Откровенно говоря, думал, что базар по турку уже закончили и он в Спартаке, оказывается, еще нет... Наверно новые требования выдвинул, когда понял, что нужен Спартаку.))) Так уже хочется посмотреть на это сокровище!!!