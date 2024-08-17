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Джикия исключил переход в Медиалигу

вчера, 22:43

Экс-защитник «Спартака» Георгий Джикия ответил на слухи о возможном переходе в команду Медиалиги.

Игрок является свободным агентом после ухода из московского клуба в конце мая.

Моё участие в Медиалиге невозможно. Оценить мою форму сейчас нельзя, потому что её нужно оценивать в профессиональном футболе.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 10:09
Денисов тоже был у вас лидером, а как начал отравлять то избавились
Валерыч
Валерыч
сегодня в 08:38, ред.
Чтобы оценить твою форму товарищ Джикия достаточно вспомнить твои последние матчи за "Спартак". Или забыл сколько у тебя привозов и косяков было? Почему ты так часто терял позицию, товарищ Георгий? Ты же опытный защитник. Почему у тебя лишний вес? Не из-за него ли ты такой медленный стал? С твоим уровнем, до которого ты опустился об РПЛ придётся забыть.
Уровень твой сейчас, в лучшем случае это - ФНЛ. И то, далеко не каждый клуб тебя возьмёт.
ABir
ABir
вчера в 23:05
Значит еще надеется поиграть в настоящий футбол
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:00
Странно всё это....
Джикия...Соболев...одно время были лидерами Спартака....
Аморал и Ко вроде тоже себе не враги...

Неужели нельзя было найти компромисс и немного "подвинуться" в амбициях...как одной так и другой стороне...
Вроде одно дело делали...ради процветания своего клуба...
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:53
Джикия, не зарекайся...
Ты за Спартак собирался долго играть.
А теперь открещиваешься от Медиалиги.
Не стоило считать себя таким незаменимым.
Гость
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