Джикия исключил переход в Медиалигу

Экс-защитник «Спартака» Георгий Джикия ответил на слухи о возможном переходе в команду Медиалиги.
Игрок является свободным агентом после ухода из московского клуба в конце мая.
Моё участие в Медиалиге невозможно. Оценить мою форму сейчас нельзя, потому что её нужно оценивать в профессиональном футболе.
Уровень твой сейчас, в лучшем случае это - ФНЛ. И то, далеко не каждый клуб тебя возьмёт.
Уровень твой сейчас, в лучшем случае это - ФНЛ. И то, далеко не каждый клуб тебя возьмёт.
Джикия...Соболев...одно время были лидерами Спартака....
Аморал и Ко вроде тоже себе не враги...
Неужели нельзя было найти компромисс и немного "подвинуться" в амбициях...как одной так и другой стороне...
Вроде одно дело делали...ради процветания своего клуба...
Джикия...Соболев...одно время были лидерами Спартака....
Аморал и Ко вроде тоже себе не враги...
Неужели нельзя было найти компромисс и немного "подвинуться" в амбициях...как одной так и другой стороне...
Вроде одно дело делали...ради процветания своего клуба...
Ты за Спартак собирался долго играть.
А теперь открещиваешься от Медиалиги.
Не стоило считать себя таким незаменимым.
Ты за Спартак собирался долго играть.
А теперь открещиваешься от Медиалиги.
Не стоило считать себя таким незаменимым.