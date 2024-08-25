«Химки» подписали Капленко

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вчера, 14:49

Опорный полузащитник сборной Беларуси перешёл из «Балтики» в «Химки». О сроках контракта не сообщается.

Игрок в прошлом сезоне провёл 32 матча во всех турнирах за «Оренбург» и «Балтику», забил 2 гола и сделал две результативные передачи.