«Химки» подписали Капленко

Опорный полузащитник сборной Беларуси Кирилл Капленко перешёл из «Балтики» в «Химки». О сроках контракта не сообщается.
Игрок в прошлом сезоне провёл 32 матча во всех турнирах за «Оренбург» и «Балтику», забил 2 гола и сделал две результативные передачи.
Скорее всего он хочет, чтобы его заметили скауты столичных клубов. В ближнем Подмосковье у него больше шансов быть на виду.
Скорее всего он хочет, чтобы его заметили скауты столичных клубов. В ближнем Подмосковье у него больше шансов быть на виду.