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«Химки» подписали Капленко

вчера, 14:49

Опорный полузащитник сборной Беларуси Кирилл Капленко перешёл из «Балтики» в «Химки». О сроках контракта не сообщается.

Игрок в прошлом сезоне провёл 32 матча во всех турнирах за «Оренбург» и «Балтику», забил 2 гола и сделал две результативные передачи.

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Все комментарии
482xjfjp3fyj
482xjfjp3fyj
вчера в 16:33
Стоит пожелать Капленко удачи в Химках.
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:49
Капленко просто перебрался поближе к Москве.
Скорее всего он хочет, чтобы его заметили скауты столичных клубов. В ближнем Подмосковье у него больше шансов быть на виду.
ek2kufcjww9u
ek2kufcjww9u
вчера в 14:51
Переход Кирилла Капленко из «Балтики» в «Химки» — это интересный поворот в его карьере. Он уже успел зарекомендовать себя как талантливый опорный полузащитник в сборной Беларуси и теперь будет выступать за один из клубов российской Премьер-лиги. Это должно дать ему новый импульс в развитии и возможность проявить себя на более высоком уровне.
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