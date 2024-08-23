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«Динамо» креативно объявило о переходе марокканского нападающего

вчера, 17:52

Нападающий клуба «Раджа Касабланка» Эль Мехди Маухуб перешёл в «Динамо».

Москвичи представили новичка в видеоролике в стиле фильма «Дюна». Марокканский футболист подписал контракт до лета 2029 года.

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Все комментарии
Ев17
Ев17
сегодня в 09:45
своих лучше бы наигрывали
Храневец
Храневец
сегодня в 07:25
Контракт сразу на пять лет ,так в нем уверено руководство ??????? Ну ну поглядим ,что это за гость из МАГРИБА !!!!!!
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:11
Посмотрим что он намороканит))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:01
Всё как обычно...
Одни клубы покупают добротных игроков....другие креативно представляют тех что достались...
баск
баск ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 20:12
Ну, в 2 чистых напа-то Личка не играет, марроканца берут в резерв под Тюкавина, но это должен быть весьма боевой резерв.

И есть ведь ещё одна причина- Славка Грулёв опять поломался, категорически
не везёт ему в последние пару лет.
Не успевает от одной травмы восстановиться и толком набрать форму, как набегает следующая и снова перелом..
pomor45
pomor45
вчера в 19:54
Морока из Марокко.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ баск (раскрыть)
вчера в 19:49
Лично я жду по одной причине: Косте Тюкавину кровь из носу нужен напарник в передней линии, который бы явился подмогой в атакующих действиях. Один Тюкавин при всём желании не вытянет весь чемпионат. Остаётся надеяться лишь на его удачную акклиматизацию в Российском чемпионате, и чтобы партнёры приняли его как своего. Единственное "но" : мы не знаем возможностей и способностей футболиста, и нам остаётся надеяться лишь на наши к нему ожидания.
Хиромант
Хиромант
вчера в 19:35, ред.
- Склепать рекламный ролик - это не значит, что футболист заиграет по полной...
- Зенит вон даже целый мультик "забацал" перед ЛЧ! Каждый игрок - герой. Там так намутили - смотри, гордись, и радуйся! А что в итоге? То-то же...
- Совет Динамо: не хвались, идучи на Рать, а хвались идучи с Рати... (Русская пословица). А народ зря не скажет...
баск
баск
вчера в 19:15
Давно ждём.

Главное, чтоб прижился, а то ведь марроканцы- нечастые гости в РПЛ..)
94uhef6sj97b
94uhef6sj97b
вчера в 19:11
Время покажет какой он игрок, своих нужно брать.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:49
Не Буссуфа..но сойдёт. Посмотрим как он станет динамовским стрелком()) Тюкавина плотно опекают
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:07
Везде сплошной креатив..
Только на поле его совсем нет.
Fantazista_333
Fantazista_333
вчера в 18:02, ред.
Ну, посмотрим какой из этого Маухаба выйдет Муад Диб.
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