«Динамо» креативно объявило о переходе марокканского нападающего

Нападающий клуба «Раджа Касабланка» Эль Мехди Маухуб перешёл в «Динамо».
Москвичи представили новичка в видеоролике в стиле фильма «Дюна». Марокканский футболист подписал контракт до лета 2029 года.
Нападающий клуба «Раджа Касабланка» Эль Мехди Маухуб перешёл в «Динамо».
Москвичи представили новичка в видеоролике в стиле фильма «Дюна». Марокканский футболист подписал контракт до лета 2029 года.
Одни клубы покупают добротных игроков....другие креативно представляют тех что достались...
Одни клубы покупают добротных игроков....другие креативно представляют тех что достались...
И есть ведь ещё одна причина- Славка Грулёв опять поломался, категорически
не везёт ему в последние пару лет.
Не успевает от одной травмы восстановиться и толком набрать форму, как набегает следующая и снова перелом..
И есть ведь ещё одна причина- Славка Грулёв опять поломался, категорически
не везёт ему в последние пару лет.
Не успевает от одной травмы восстановиться и толком набрать форму, как набегает следующая и снова перелом..
- Зенит вон даже целый мультик "забацал" перед ЛЧ! Каждый игрок - герой. Там так намутили - смотри, гордись, и радуйся! А что в итоге? То-то же...
- Совет Динамо: не хвались, идучи на Рать, а хвались идучи с Рати... (Русская пословица). А народ зря не скажет...
- Зенит вон даже целый мультик "забацал" перед ЛЧ! Каждый игрок - герой. Там так намутили - смотри, гордись, и радуйся! А что в итоге? То-то же...
- Совет Динамо: не хвались, идучи на Рать, а хвались идучи с Рати... (Русская пословица). А народ зря не скажет...
Главное, чтоб прижился, а то ведь марроканцы- нечастые гости в РПЛ..)
Главное, чтоб прижился, а то ведь марроканцы- нечастые гости в РПЛ..)
Только на поле его совсем нет.
Только на поле его совсем нет.