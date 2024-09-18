Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЛига чемпионов 2024/2025

Кейн: «Когда вас сравнивают с Руни, это означает, что вы в чём-то хороши»

вчера, 14:38
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)9 : 2Логотип футбольный клуб Динамо (Загреб)ДинамоМатч завершен

Нападающий «Баварии» и сборной Англии Харри Кейн высказался по поводу своего рекорда результативности в Лиге чемпионов.

Впервые в жизни я трижды в одной игре забил с пенальти. Ощущение было совсем другим, но забить четыре гола – это фантастика. Важно помогать команде всеми возможными способами, будут ли это пенальти или голы с игры. Это был отличный вечер для нас.

Всякий раз, когда вас ставят в один ряд с Уэйном Руни, это означает, что вы в чём-то хороши. Он один из величайших английских футболистов и один из лучших игроков в истории. Приятное достижение.

Я забираю все мячи после хет-триков – ребятам, возможно, надоело их подписывать, но пусть это продолжается. Мой сын Луи, которому всего три года, любит играть в футбол – я заберу мяч домой и поставлю рядом с его кроватью, он будет счастлив, когда проснётся.

Напомним, Кейн отметился покером в матче первого тура Лиги чемпионов против загребского «Динамо» (9:2).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Бывший игрок «Спартака» Веллитон: «Я очень хотел играть за сборную России»
Вчера, 13:41
Беллингем заявил об отсутствии проблем с Мбаппе, Родриго и Винисиусом
Вчера, 09:52
Родри рассказал о своём будущем
17 сентября
Родри высказался о номинации на «Золотой мяч»
17 сентября
Спортивный директор «Баварии»: «Киммих должен стать капитаном команды»
17 сентября
Руководство «Баварии» оценило работу Компани
17 сентября
Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 16:05
Покер из трёх пенальти- не самое большое достижение. А сравнение с Руни не очень понимаю, поскольку, на мой взгляд- Кейн посильнее будет. A то, что он отметил Уэйна- исключительно добрый жест в сторону соотечественника... Ну и конечно, про вчерашнюю игру, вообще говорить не стоит- это комедия с тремя известными, то-есть с пенальти.
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:08
Мне кажется, что Кейна сильно напрягает сравнение его с Руни. Конечно, гораздо приятнее, когда кого-то сравнивают с тобой. Что поделаешь... Но Руни легенда, а Кейн нет. А всё из-за титулов, точнее из-за их отсутствия.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:58
Оба легенды АПЛ и можно сказать мирового футбола ⚽️ .
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 