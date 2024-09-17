Руководство «Баварии» оценило работу Компани

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль высказался о главном тренере мюнхенцев Венсане Компани.
Он подходит для «Баварии». Он точно знает, чего хочет, и не позволяет себе зависеть от того, что происходит снаружи, хотя вокруг «Баварии» всегда суматоха. Он также хорош с человеческой точки зрения и ему хочется сопереживать. В последнее время «Бавария» была несколько статичной, поэтому мы хотели что-то изменить и привнести что-то новое. Венсан показал своим стилем игры в «Бернли», что он может это сделать. Эта активность, эта энергия, защита на высоком уровне — то, что мы видели в первые несколько недель и что должно проявиться в следующие месяцы.
Под руководством Компани «Бавария» выиграла все три матча в Бундеслиге и возглавляет турнирную таблицу.
То, что Бавария выиграла все три матча в Бундеслиге под руководством Компани и возглавляет турнирную таблицу, говорит о позитивном начале его работы и успешной адаптации новой философии тренера. Это также служит подтверждением того, что изменения, внесённые Компани, уже начинают приносить плоды.
То, что Бавария выиграла все три матча в Бундеслиге под руководством Компани и возглавляет турнирную таблицу, говорит о позитивном начале его работы и успешной адаптации новой философии тренера. Это также служит подтверждением того, что изменения, внесённые Компани, уже начинают приносить плоды.
а пока Компани проведет свой первый матч в Лиге чемпионов как главный тренер Баварии.
есть победы, но травмы преследуют команды.
уже 2 правых защитника выбыли.
Станишич как минимум до конца года..
и Саша Боэ на несколько недель.
Остается только Киммих и Лаймер.
а пока Компани проведет свой первый матч в Лиге чемпионов как главный тренер Баварии.
есть победы, но травмы преследуют команды.
уже 2 правых защитника выбыли.
Станишич как минимум до конца года..
и Саша Боэ на несколько недель.
Остается только Киммих и Лаймер.