Руководство «Баварии» оценило работу Компани

Спортивный директор «Баварии» высказался о главном тренере мюнхенцев .

Он подходит для «Баварии». Он точно знает, чего хочет, и не позволяет себе зависеть от того, что происходит снаружи, хотя вокруг «Баварии» всегда суматоха. Он также хорош с человеческой точки зрения и ему хочется сопереживать. В последнее время «Бавария» была несколько статичной, поэтому мы хотели что-то изменить и привнести что-то новое. Венсан показал своим стилем игры в «Бернли», что он может это сделать. Эта активность, эта энергия, защита на высоком уровне — то, что мы видели в первые несколько недель и что должно проявиться в следующие месяцы.