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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеГермания. Бундеслига 2024/2025

Руководство «Баварии» оценило работу Компани

вчера, 12:53

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль высказался о главном тренере мюнхенцев Венсане Компани.

Он подходит для «Баварии». Он точно знает, чего хочет, и не позволяет себе зависеть от того, что происходит снаружи, хотя вокруг «Баварии» всегда суматоха. Он также хорош с человеческой точки зрения и ему хочется сопереживать. В последнее время «Бавария» была несколько статичной, поэтому мы хотели что-то изменить и привнести что-то новое. Венсан показал своим стилем игры в «Бернли», что он может это сделать. Эта активность, эта энергия, защита на высоком уровне — то, что мы видели в первые несколько недель и что должно проявиться в следующие месяцы.

Под руководством Компани «Бавария» выиграла все три матча в Бундеслиге и возглавляет турнирную таблицу.

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Все комментарии
v8n5etsbc786
v8n5etsbc786
вчера в 16:16
А потом опять байер возьмёт титул))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:01
поживем - увидим.
а пока Компани проведет свой первый матч в Лиге чемпионов как главный тренер Баварии.
есть победы, но травмы преследуют команды.
уже 2 правых защитника выбыли.
Станишич как минимум до конца года..
и Саша Боэ на несколько недель.
Остается только Киммих и Лаймер.
Rupertt
Rupertt
вчера в 13:28
Эберль также акцентирует внимание на том, что Венсан Компани привнес в команду новую энергию и динамичность. Стиль игры, продемонстрированный Компани в Бёрнли, очевидно, был оценен в Баварии как способный привнести свежесть в тактику и подход клуба, который в последнее время мог показаться несколько предсказуемым или статичным.
То, что Бавария выиграла все три матча в Бундеслиге под руководством Компани и возглавляет турнирную таблицу, говорит о позитивном начале его работы и успешной адаптации новой философии тренера. Это также служит подтверждением того, что изменения, внесённые Компани, уже начинают приносить плоды.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:15
Это тот тренер, с которым возможно Кейн выиграет свой первый трофей))))
9nfjsahzej6n
9nfjsahzej6n
вчера в 13:11
Все довольны! Успехов дальше!!!
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