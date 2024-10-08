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Английская Премьер-Лига опубликовала заявление о споре с «Ман Сити»

вчера, 12:22

АПЛ опубликовала заявление на тему решения Арбитражного трибунала относительно спора с «Манчестер Сити» касательно регламента чемпионата Англии о сделках с ассоциированными сторонами.

Премьер-лига принимает выводы трибунала, который одобрил общие цели, структуру и принятие решений системы APT. Трибунал подтвердил необходимость системы APT в целом и отклонил большинство обвинений «Манчестер Сити». Более того, трибунал установил, что правила нужны для того, чтобы финансовый контроль лиги был эффективным.

Решение представляет собой значимую и детальную оценку Правил APT, которые гарантируют, что клубы не смогут получать выгоду из коммерческих сделок или сокращений расходов, которые не соответствуют справедливой рыночной стоимости (FMV) в силу отношений с ассоциированными сторонами. Эти правила были введены для обеспечения надёжного механизма защиты финансовой стабильности, целостности и конкурентного баланса лиги.

Но трибунал выявил некоторое число отдельных элементов правил, которые в их нынешнем виде не соответствуют требованиям конкуренции и публичного права. Эти элементы могут быть быстро и эффективно устранены лигой и клубами. В то же время Премьер-Лига продолжит использовать существующую систему APT с учётом выводов трибунала.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:11
АЛП пытается затуманить очевидное ...
y9qhkvp8b3fu
y9qhkvp8b3fu
вчера в 16:46
Владимир Семëнович наверняка спел бы что-нибудь эдакое:
Всë относитилено в этом ихнем сити,
Что Холмс и Ватсон выбились из сил.
Там паразит сидит на паразите,
А Холланд вновь ворота поразил.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 16:05, ред.
АПЛ вчера с треском проиграли дело в суде, а спонсорские контракты Манчестер Сити были столпом дела против Сити. Лучшие в АПЛ по игре, в суде нагнули сначала УЕФА, теперь АПЛ. Как же это сладко. А сколько слез злопыхателей, ооо это лучшее наслаждение.

Кстати, а вот список крыс, которые давали показания в суде против Сити: МЮ, Арсенал, Ливерпуль, Вулверхэмтон, Вест Хэм, Брентфорд, Фулхэм и Борнмут. На поле эта немощь не может тягаться с Сити, но попытались в суде, и даже там взглотнули хахахахах

И респект командам, которые свидетельствовали против АПЛ, это Эвертон, Ньюкасл и Челси.

P.S. Суд признал правила АПЛ касательно спонсорских контрактов нелегитимными, поэтому нужно требовать вернуть очки Эвертону.
Igo0rek
Igo0rek ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 15:56
Они уже его вчера проиграли.
Вещий
Вещий
вчера в 14:13
Если появляется слово "трибунал", то вызывается ассоциация с расстрелом...:)))))
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:29
АПЛ опубликовала это заявление, с целью подготовить общественное мнение к тому, что свой спор с Манчестер Сити она проиграет. Кстати, слишком много текста, можно было придумать более короткий вариант. Все равно ждём поражения...
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:20
О как там всё серьёзно - трибунал...)))
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