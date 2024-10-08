АПЛ опубликовала заявление на тему решения Арбитражного трибунала относительно спора с «Манчестер Сити» касательно регламента чемпионата Англии о сделках с ассоциированными сторонами.
Премьер-лига принимает выводы трибунала, который одобрил общие цели, структуру и принятие решений системы APT. Трибунал подтвердил необходимость системы APT в целом и отклонил большинство обвинений «Манчестер Сити». Более того, трибунал установил, что правила нужны для того, чтобы финансовый контроль лиги был эффективным.
Решение представляет собой значимую и детальную оценку Правил APT, которые гарантируют, что клубы не смогут получать выгоду из коммерческих сделок или сокращений расходов, которые не соответствуют справедливой рыночной стоимости (FMV) в силу отношений с ассоциированными сторонами. Эти правила были введены для обеспечения надёжного механизма защиты финансовой стабильности, целостности и конкурентного баланса лиги.
Но трибунал выявил некоторое число отдельных элементов правил, которые в их нынешнем виде не соответствуют требованиям конкуренции и публичного права. Эти элементы могут быть быстро и эффективно устранены лигой и клубами. В то же время Премьер-Лига продолжит использовать существующую систему APT с учётом выводов трибунала.
Кстати, а вот список крыс, которые давали показания в суде против Сити: МЮ, Арсенал, Ливерпуль, Вулверхэмтон, Вест Хэм, Брентфорд, Фулхэм и Борнмут. На поле эта немощь не может тягаться с Сити, но попытались в суде, и даже там взглотнули хахахахах
И респект командам, которые свидетельствовали против АПЛ, это Эвертон, Ньюкасл и Челси.
P.S. Суд признал правила АПЛ касательно спонсорских контрактов нелегитимными, поэтому нужно требовать вернуть очки Эвертону.
Кстати, а вот список крыс, которые давали показания в суде против Сити: МЮ, Арсенал, Ливерпуль, Вулверхэмтон, Вест Хэм, Брентфорд, Фулхэм и Борнмут. На поле эта немощь не может тягаться с Сити, но попытались в суде, и даже там взглотнули хахахахах
И респект командам, которые свидетельствовали против АПЛ, это Эвертон, Ньюкасл и Челси.
P.S. Суд признал правила АПЛ касательно спонсорских контрактов нелегитимными, поэтому нужно требовать вернуть очки Эвертону.