Английская Премьер-Лига опубликовала заявление о споре с «Ман Сити»

АПЛ опубликовала заявление на тему решения Арбитражного трибунала относительно спора с «Манчестер Сити» касательно регламента чемпионата Англии о сделках с ассоциированными сторонами.

Премьер-лига принимает выводы трибунала, который одобрил общие цели, структуру и принятие решений системы APT. Трибунал подтвердил необходимость системы APT в целом и отклонил большинство обвинений «Манчестер Сити». Более того, трибунал установил, что правила нужны для того, чтобы финансовый контроль лиги был эффективным.

Решение представляет собой значимую и детальную оценку Правил APT, которые гарантируют, что клубы не смогут получать выгоду из коммерческих сделок или сокращений расходов, которые не соответствуют справедливой рыночной стоимости (FMV) в силу отношений с ассоциированными сторонами. Эти правила были введены для обеспечения надёжного механизма защиты финансовой стабильности, целостности и конкурентного баланса лиги.

Но трибунал выявил некоторое число отдельных элементов правил, которые в их нынешнем виде не соответствуют требованиям конкуренции и публичного права. Эти элементы могут быть быстро и эффективно устранены лигой и клубами. В то же время Премьер-Лига продолжит использовать существующую систему APT с учётом выводов трибунала.