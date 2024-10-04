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«Атлетико» навсегда запретил двум болельщикам посещать матчи команды

вчера, 23:18
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)1 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Мадридский «Атлетико» объявил о постоянном запрете на посещение матчей клуба двум болельщикам после инцидентов в матче с «Реалом».

В результате идентификации лиц, причастных к инцидентам в дерби в прошлое воскресенье, проводимой нашим отделом безопасности в сотрудничестве с полицией, удалось установить местонахождение ещё двух человек, участвовавших в стычках. Оба они являются членами клуба и будут навсегда заблокированы, как и человек, который был опознан в ночь после матча.

Расследование с целью выявления причастных продолжается, и клуб приступит к окончательному исключению всех членов, участвовавших в этих инцидентах. «Атлетико» Мадрид вновь осуждает эти неоправданные действия, которые нанесли серьезный ущерб имиджу клуба, и подтверждает свою политику нетерпимости к насилию, в связи с чем будет продолжать преследовать любые проявления подобного характера и применять санкции, предусмотренные нашим внутренним регламентом, к причастным лицам.

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Все комментарии
h6s6qaayfbv8
h6s6qaayfbv8
сегодня в 06:11
Очень хорошая мера для борьбы с хулиганами на трибунах.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 05:02
Почему бы нашим клубам не перенять этот опыт борьбы с хулиганами на трибунах, ан нет продолжают регулярно платить за них штрафы.
ABir
ABir
сегодня в 02:15
Экстремалы от болельщиков это не для футбола, а против и во вред. Таких надо безжалостно наказывать и отстранять. Молодцы матрасники!
Colchoneros
Colchoneros ответ yztw5crge598 (раскрыть)
сегодня в 02:02
Ты наверное хотел сказать самые преданные!
yztw5crge598
yztw5crge598
вчера в 23:32
самые отбитые фанаты, это фанаты Атлетико
shur
shur
вчера в 23:23
...не останови игру с эти долбанными зажигалками, не провоцируй
тем более болел , Я о Кортуа, счёт был бы абсолютно другим...!!!
Гость
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