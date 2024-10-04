«Атлетико» навсегда запретил двум болельщикам посещать матчи команды

Мадридский «Атлетико» объявил о постоянном запрете на посещение матчей клуба двум болельщикам после инцидентов в матче с «Реалом».

В результате идентификации лиц, причастных к инцидентам в дерби в прошлое воскресенье, проводимой нашим отделом безопасности в сотрудничестве с полицией, удалось установить местонахождение ещё двух человек, участвовавших в стычках. Оба они являются членами клуба и будут навсегда заблокированы, как и человек, который был опознан в ночь после матча.

Расследование с целью выявления причастных продолжается, и клуб приступит к окончательному исключению всех членов, участвовавших в этих инцидентах. «Атлетико» Мадрид вновь осуждает эти неоправданные действия, которые нанесли серьезный ущерб имиджу клуба, и подтверждает свою политику нетерпимости к насилию, в связи с чем будет продолжать преследовать любые проявления подобного характера и применять санкции, предусмотренные нашим внутренним регламентом, к причастным лицам.